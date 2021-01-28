В Башкирии планируют создать вторую особую экономическую зону

Самое главное – обязательно сделать прививку. Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины поступают в республику. Чем быстрее у каждого из нас появится иммунитет, тем скорее республика обретет коллективный иммунитет. И тогда мы вернемся к нормальной жизни. У нас не случилось катастрофических последствия потому, что мы в большинстве своем сплоченные и дисциплинированные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан