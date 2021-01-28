В Башкирии планируют создать вторую особую экономическую зону

Вторая особая экономическая зона, IQ-парк и туристические кластеры. Все это должно появиться и заработать в Башкортостане. В Колонном зале завершилось оглашение Послания Радия Хабирова Госсобранию республики.

 Глава региона подвел итоги 2020-го и наметил задачи на ближайшую перспективу. Стоит отметить, что из-за эпидемиологической ситуации депутаты слушали послание посредством видеосвязи. А в зале был лишь ограниченный круг гостей. Среди них настоящие герои нашего времени. Так их представил сам Радий Хабиров.

Послание Главы Башкортостана Радия Хабирова проходило в Колонном зале в Уфе, соблюдались все требования санитарной безопасности. Обращение начались с темы коронавируса. Глава Башкирии отметил, что человечество сильнее любых опасных инфекции, а Башкортостан не раз выходил из сложных ситуация. Кроме того, Радий Хабиров призвал вакцинироваться.   

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Самое главное – обязательно сделать прививку. Я проверил ее на себе, чувствую себя прекрасно. Большие партии вакцины поступают в республику. Чем быстрее у каждого из нас появится иммунитет, тем скорее республика обретет коллективный иммунитет. И тогда мы вернемся к нормальной жизни. У нас не случилось катастрофических последствия потому, что мы в большинстве своем сплоченные и дисциплинированные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ключевой темой стала экономика. Радий Хабиров отметил, что удалось избежать обвала. Завершили год почти со 100-проц индексом промпроизводства, в национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан поднялся с 16 на 9 место, помощь получили более 50 тысяч предпринимателей. Кроме того, Радий Хабиров поблагодарил за поддержку федеральное руководство. В частности, правительство поддержало создание ОЭЗ. В Башкортостане планируют создать Евразийский научно-образовательный центр. Также разрабатывается стратегия развития Зауралья. Кроме того, в центре внимания властей Башкортостана будет занятость.

Площадки ОЭЗ «АЛГА» начинают осваивают резиденты. В этом году 800 рабочих мест появится, в следующем – почти 2 тыс. Учитывая огромный интерес к ОЭЗ инвесторов, в том числе и зарубежных, поручаю правительству проработать возможность расширения ее территории. Следующий шаг – формированию промышленной экономики нового уровня. Для этого мы прорабатываем вопрос создания второй особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Нам нужны эффективные инструменты для поддержки в республике наукоемких отраслей, производство высокотехнологической продукции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Полную версию Послания Главы Башкирии к Госсобранию читайте здесь. 

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