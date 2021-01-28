В Башкирии планируют создать вторую особую экономическую зону

Вторая особая экономическая зона, IQ-парк и туристические кластеры. Все это должно появиться и заработать в Башкортостане. В Колонном зале завершилось оглашение Послания Радия Хабирова Госсобранию республики.
Глава региона подвел итоги 2020-го и наметил задачи на ближайшую перспективу. Стоит отметить, что из-за эпидемиологической ситуации депутаты слушали послание посредством видеосвязи. А в зале был лишь ограниченный круг гостей. Среди них настоящие герои нашего времени. Так их представил сам Радий Хабиров.
Послание Главы Башкортостана Радия Хабирова проходило в Колонном зале в Уфе, соблюдались все требования санитарной безопасности. Обращение начались с темы коронавируса. Глава Башкирии отметил, что человечество сильнее любых опасных инфекции, а Башкортостан не раз выходил из сложных ситуация. Кроме того, Радий Хабиров призвал вакцинироваться.
Ключевой темой стала экономика. Радий Хабиров отметил, что удалось избежать обвала. Завершили год почти со 100-проц индексом промпроизводства, в национальном инвестиционном рейтинге Башкортостан поднялся с 16 на 9 место, помощь получили более 50 тысяч предпринимателей. Кроме того, Радий Хабиров поблагодарил за поддержку федеральное руководство. В частности, правительство поддержало создание ОЭЗ. В Башкортостане планируют создать Евразийский научно-образовательный центр. Также разрабатывается стратегия развития Зауралья. Кроме того, в центре внимания властей Башкортостана будет занятость.
Полную версию Послания Главы Башкирии к Госсобранию читайте здесь.