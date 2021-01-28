В Башкирии представили победивший в конкурсе проектов макет памятника Шаймуратову

Сегодня, 28 января, Радий Хабиров выступил с посланием к Госсобранию-Курултаю Башкирии. Во время мероприятия Глава региона представил победивший в конкурсе проектов макет памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Автора проекта стали скульптор Салават Щаербаков и архитектор Константин Донгузов. Помимо самого Минигали Шаймуратова на памятнике изображена и его легендарная 112-ая Башкавдивизия.
Глава республики также добавил, что все жители республики с благодарностью восприняли Указ Президента страны о присвоении звания Героя России командиру 112-й Башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Напомним, конкурсную экспозицию макетов памятника Шаймуратову в Конгресс-холле посетили более 500 человек – представители общественности, члены творческих объединений и жители республики. Зрители заполняли опросный лист и оценивали каждую из 19 работ по десятибалльной шкале.
Изначально было объявлено, что работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.
Полную версию послания Главы Башкирии можно прочитать тут.
Фото: ИА Башинформ.