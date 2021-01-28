В Башкирии представили победивший в конкурсе проектов макет памятника Шаймуратову

Сегодня, 28 января, Радий Хабиров выступил с посланием к Госсобранию-Курултаю Башкирии. Во время мероприятия Глава региона представил победивший в конкурсе проектов макет памятника генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Фото №1 - В Башкирии представили победивший в конкурсе проектов макет памятника Шаймуратову

Автора проекта стали скульптор Салават Щаербаков и архитектор Константин Донгузов. Помимо самого Минигали Шаймуратова на памятнике изображена и его легендарная 112-ая Башкавдивизия.

Сейчас полным ходом идет реконструк­ция Советской площади в Уфе. Её украсит вот этот замечательный памятник народному герою. Проект монумента выбрали сами жители республики, — отметил Радий Хабиров, указывая на изображение на экране. — В целом конкурс удался. Очень много достойных работ. После того как мы установим памятник, работа на этом не остановится, начнется следующий этап – это представление памятника, проведение возле него экскурсий для туристов. Сейчас на Советской площади ведутся масштабные работы, она превратится в историческое место, по сути, в нашу «Красную площадь». А всех авторов, которые представили на конкурс свои работы, обязательно наградим за их старания.

Радий Хабиров 

Глава республики также добавил, что все жители республики с благодарностью восприняли Указ Президента страны о присвоении звания Героя России командиру 112-й Башкавдивизии, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Напомним, конкурсную экспозицию макетов памятника Шаймуратову в Конгресс-холле посетили более 500 человек – представители общественности, члены творческих объединений и жители республики. Зрители заполняли опросный лист и оценивали каждую из 19 работ по десятибалльной шкале.

Изначально было объявлено, что работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.

Полную версию послания Главы Башкирии можно прочитать тут

Фото: ИА Башинформ. 

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