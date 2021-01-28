В Башкирии представили победивший в конкурсе проектов макет памятника Шаймуратову

Сейчас полным ходом идет реконструк­ция Советской площади в Уфе. Её украсит вот этот замечательный памятник народному герою. Проект монумента выбрали сами жители республики, — отметил Радий Хабиров, указывая на изображение на экране. — В целом конкурс удался. Очень много достойных работ. После того как мы установим памятник, работа на этом не остановится, начнется следующий этап – это представление памятника, проведение возле него экскурсий для туристов. Сейчас на Советской площади ведутся масштабные работы, она превратится в историческое место, по сути, в нашу «Красную площадь». А всех авторов, которые представили на конкурс свои работы, обязательно наградим за их старания.

Радий Хабиров