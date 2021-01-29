Следком Башкирии начал проверку по факту падения снега на двух женщин

Сегодня, 29 января, в Уфе произошло падение снега с крыши, которое травмировало двух женщин . Инцидент произошёл у здания Городской клинической больницы №13 на улице Цветочной.

Известно, что на крыше проводилась уборка снега, однако прилегающая территория не была ограничена сигнальными лентами. В результате схода снежной лавины пострадали две женщины 29 и 57 лет и машина «Лада Гранта». Пострадавшие уфимки были в срочном порядке доставлены в больницу с различными травмами.