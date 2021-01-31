Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 февраля

«Прокачать» автомобиль станет сложнее. С 1 февраля ГИБДД даст разрешение на изменение конструкции машины только после заключения испытательного центра и при наличии протокола в реестре. И если прежде экспертизу могли провести заочно, то сейчас обязательно будет личное присутствие. А вот запасы шин на складах автомагазинов должны иметь маркировку и быть внесены в систему «Честный знак». Сделать это нужно до конца февраля. После нельзя будет продавать товар без маркировки. С 1 февраля тарифы оплаты по госсистеме «Платон» увеличиваются на 14 копеек. Теперь плата для большегрузов свыше 12 тонн составит 2,34 рубля за 1 километр.