Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 февраля

С началом февраля вступают в силу различные нововведения. Как изменится жизнь россиян?
Автомобильные изменения
«Прокачать» автомобиль станет сложнее. С 1 февраля ГИБДД даст разрешение на изменение конструкции машины только после заключения испытательного центра и при наличии протокола в реестре. И если прежде экспертизу могли провести заочно, то сейчас обязательно будет личное присутствие. А вот запасы шин на складах автомагазинов должны иметь маркировку и быть внесены в систему «Честный знак». Сделать это нужно до конца февраля. После нельзя будет продавать товар без маркировки. С 1 февраля тарифы оплаты по госсистеме «Платон» увеличиваются на 14 копеек. Теперь плата для большегрузов свыше 12 тонн составит 2,34 рубля за 1 километр.
Социальные сети
За мат – в блок. Соцсети будут обязаны искать и блокировать противоправную информацию. В списке нарушений – данные об изготовлении и использовании наркотиков, детская порнография, призывы к самоубийству, явное неуважение к обществу и государству, а также призывы к массовым беспорядкам. Заблокированные пользователи могут обжаловать решение.
Индексация выплат
Все социальные выплаты, пособия и компенсации проиндексируют. Касается это и тех, что установлены законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также ежемесячной выплаты для инвалидов, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России.
Паевые инвестиционные фонды
Изменятся правила для паевых инвестиционных фондов, паи которого ограничены в обороте. Теперь требования устанавливает Центральный банк. Пайщики смогут передавать не только деньги, но и имущество. Если такая возможность предусмотрена правилами доверительного управления.
Информация в чеке
Индивидуальные предприниматели должны добавить информацию в кассовые чеки. Необходимо будет указывать наименование товаров, работ или услуг, их количество и стоимость.
Закон о законах
Новые правила для нормативных правовых актов федеральных министерств и ведомств. Положения теперь будут вступать в силу или с 1 марта, и с 1 сентября, но при этом после официального опубликования не должно пройти больше 90 дней. Исключения возможны только если они установлены ФЗ или международным договором России.
Банкротство по правилам
И есть изменения, которые вступают в силу только 2 февраля. Они касаются арбитражных управляющих в деле о банкротстве застройщика. Со вторника появляются новые условия получения и продления аккредитации. Так, например, ранее претендент должен был участвовать не менее чем в 3 процедурах банкротств застройщиков, сейчас сокращается до 2. Но при этом нужно предоставить копию документа о прохождении обучения по программе, утвержденной Фондом защиты дольщиков.