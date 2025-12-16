Жителей Башкирии на праздниках ждёт особый режим

В Башкирии в новогодние праздники будет введён особый противопожарный режим. Об этом напомнили в МЧС.

Фото №1 - Жителей Башкирии на праздниках ждёт особый режим

С 31 декабря по 11 января будет запрещено проведение массовых мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности; разведение костров, фейерверков и любого открытого огня вне специально отведённых мест.

Главная цель принимаемых мер — обеспечить безопасность жителей и снизить риски пожаров в период новогодних и рождественских праздников. За нарушение правил пожарной безопасности в этот период штрафы удваиваются.

