Следователи Уфы рассказали подробности зверского убийства 28-летнего парня

2 февраля в тамбуре гостиницы при предприятии в Калининском районе было найдено тело 28-летнего парня. Оказалось, его зарезал 35-летний знакомый. Подробности преступления сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

В ночь с 1 на 2 февраля трое мужчин и две девушки находились в квартире 35-летнего мужчины и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином дома и 28-летним парнем завязалась ссора. Тогда мужчина схватил нож и нанёс младшему товарищу удар в шею. Пострадавший покинул квартиру и отправился за помощью в соседнее здание, которое оказалось гостиницей.

Ранее сообщалось, что парень был постояльцем заведения, однако оказалось, что тот просто надеялся на помощь. К сожалению, спасти его не удалось. Сами участники застолья вызвали врачей и полицию.

Подозреваемый не стал скрываться от правоохранительных органов, однако показания давать отказался.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по РБ