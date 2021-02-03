Следователи Уфы рассказали подробности зверского убийства 28-летнего парня

2 февраля в тамбуре гостиницы при предприятии в Калининском районе было найдено тело 28-летнего парня. Оказалось, его зарезал 35-летний знакомый. Подробности преступления сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
В ночь с 1 на 2 февраля трое мужчин и две девушки находились в квартире 35-летнего мужчины и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином дома и 28-летним парнем завязалась ссора. Тогда мужчина схватил нож и нанёс младшему товарищу удар в шею. Пострадавший покинул квартиру и отправился за помощью в соседнее здание, которое оказалось гостиницей.
Ранее сообщалось, что парень был постояльцем заведения, однако оказалось, что тот просто надеялся на помощь. К сожалению, спасти его не удалось. Сами участники застолья вызвали врачей и полицию.
Подозреваемый не стал скрываться от правоохранительных органов, однако показания давать отказался.
Фото: СК РФ по РБ.