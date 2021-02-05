Инспекторы Башкирии рассказали подробности аварии, в которой погибла мама двоих детей

Накануне, 4 февраля, в Башкирии произошла смертельная авария. В ДТП погибла 25-летняя мама двоих девочек. Инцидент произошёл на 131 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.
35-летний мужчина на «Хёндай Солярис» столкнулся с попутной «Лада Калина», нарушив дистанцию. Автомобиль отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехала 25-летняя девушка на «Дэу Матиз».
Как сообщает ГИБДД Башкирии, молодая мама везла дочек 6 и 3 лет в детский сад. Сама девушка после собиралась на работу. Но к сожалению, планам не удалось сбыться – на машину семьи налетела встречная.
По последней информации, девочкам понадобилась помощь врачей. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.
Фото: ГИБДД РБ.