В Башкирии в рамках нацпроекта возводят новую поликлинику за 400 млн рублей

В Чекмагуше к концу года появится новая поликлиника. Лечебное учреждение возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и Минздрава республики. На строительство было выделено порядка 400 миллионов рублей. Планируется, что новое здание будет соединено со старым медучреждением на уровне второго этажа через теплый переход.
Работают так, что искры летят. Меньше чем за год строители возвели три этажа и сделали крышу. Внутри здания провели электричество и отопление. Сейчас ведут сварочные работы, утепляют фасад. Бригада трудится в усиленном режиме, чтобы успеть сдать поликлинику в срок.
Строительство нового здания, отвечающего самым последним требованиям, обойдется практически в 400 миллионов рублей. Внутри обустроят всё необходимое: клинико-диагностическую лабораторию, рентген-кабинет, кабинеты хирургической помощи и отделение эндоскопии. Появится женская и детская консультация. Рядом с новой поликлиникой установили газовую котельную и трансформаторные подстанции.
В новой поликлинике будут обслуживать как взрослых, так и детей. Потоки пациентов будут разделены, чтобы болеющие люди не пересекались с теми, кто пришёл на диспансеризацию. За одну смену медицинское учреждение смогут посетить 250 человек. Пока же амбулаторную помощь населению врачи оказывают в здании, построенном 47 лет назад.
Новую поликлинику соединят со старой на уровне второго этажа через теплый переход. Внутри установили лифт и подъёмник. Это позволит обеспечить доступ на все этажи для маломобильных граждан. Рабочие обещают сделать всё возможное, чтобы сдать объект вовремя. Ведь строят, как говорится, для себя.