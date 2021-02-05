В Башкирии в рамках нацпроекта возводят новую поликлинику за 400 млн рублей

В Чекмагуше к концу года появится новая поликлиника. Лечебное учреждение возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение» при поддержке правительства и Минздрава республики. На строительство было выделено порядка 400 миллионов рублей. Планируется, что новое здание будет соединено со старым медучреждением на уровне второго этажа через теплый переход.

Работают так, что искры летят. Меньше чем за год строители возвели три этажа и сделали крышу. Внутри здания провели электричество и отопление. Сейчас ведут сварочные работы, утепляют фасад. Бригада трудится в усиленном режиме, чтобы успеть сдать поликлинику в срок.

Сейчас основная задача у нас – это подать тепло. На сегодняшний день котельную приобрели. Привезли, смонтировали, обвязали ее по газу, по отоплению. Сейчас приехали поставщики-монтажники, которые собирают именно дымоходы и планируют все-таки к концу февраля запустить газ и отопление. Андрей Савлучинский, заместитель директора ООО «Корунд»

Строительство нового здания, отвечающего самым последним требованиям, обойдется практически в 400 миллионов рублей. Внутри обустроят всё необходимое: клинико-диагностическую лабораторию, рентген-кабинет, кабинеты хирургической помощи и отделение эндоскопии. Появится женская и детская консультация. Рядом с новой поликлиникой установили газовую котельную и трансформаторные подстанции.

Строительство объекта поликлиника на 250 посещений в смену производится по республиканской адресной инвестиционной программе. Строительство ведет ООО «Корунд». Работы ведутся очень качественно, надеюсь на то, что по сроку сдачи к ноябрю 2021 года работы будут завершены. Реканс Ямалеев, глава администрации Чекмагушевского района

В новой поликлинике будут обслуживать как взрослых, так и детей. Потоки пациентов будут разделены, чтобы болеющие люди не пересекались с теми, кто пришёл на диспансеризацию. За одну смену медицинское учреждение смогут посетить 250 человек. Пока же амбулаторную помощь населению врачи оказывают в здании, построенном 47 лет назад.

Новая поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и техникой. Мы очень рады и с нетерпением ждем окончания строительства для того, чтобы приступить к работе в новых современных условиях. Алина Латыпова, главный врач Чекмагушевской ЦРБ