Геологи рассказали о самых опасных районах Уфы

Как Уфа лишилась нового трамплина из-за карстовых пустот. Пустить поезд под откос, разрушить дом или заставить людей срочно эвакуироваться. На что еще способны карстовые воронки?

Где-то здесь, под землей, до сих пор находится «Лада Калина», которую буквально засосало в карстовую воронку в 2016 году. Между прочим, прямо во дворе жилого дома на улице Интернациональной. Обошлось без жертв, но достать машину спасатели не смогли – ее не удалось обнаружить даже на десятиметровой глубине. Отсюда родилась версия, что автомобиль унесло водой, и что теперь он так и дрейфует где-то там, в уфимском подземелье.

Последние минуты жизни отечественной легковушки впечатляют до сих пор. Эта история все ещё на слуху у жителей Черниковки, ведь она в красках показала, чем грозят карстовые провалы.

Жители дома по соседству рассказывают: проснулись посреди ночи от толчка, как во время землетрясения.

Грохот был сильный, как будто лавина с крыши, тряхнуло сильно. Я подумала, лифт упал. Виолетта Шагиева, жительница дома № 193/2 по ул. Интернациональной

У меня даже плитка кафельная полетела, был толчок – оторвало несколько штук. Марат Шагиев, житель дома № 193/2 по ул. Интернациональной

С тех пор, рассказывают жильцы, по стенам дома поползли трещины. И хотя глубокую яму во дворе засыпали, через несколько лет земля провалилась опять, на том же самом месте. Сейчас здесь снова паркуются автовладельцы. И никто не знает, кто будет следующим.

Геологи подтверждают: в этом районе действительно велик риск появления карстовых воронок. При этом дома строились здесь без должного укрепления. И сейчас оно им крайне необходимо, считает Владимир Камалов, инженер-геолог, который лично неоднократно обследовал эту территорию.

Ну что нашим чиновникам еще надо? Там целый квартал – пять-шесть домов, детский садик, школа. Мы писали, составляли различные сметы, как это сделать, укрепить, сколько потратить – все просчитано. Но все ждут, а вдруг простоит! Владимир Камалов, инженер-геолог, директор ООО «Архстройизыскания»

Впрочем, повод для беспокойства есть не только у жителей одного квартала. Почти вся территория Уфы и треть площади Башкортостана находятся в зоне опасных карстовых процессов – они красной полосой проходят через всю республику с севера на юг.

Уфа стоит на куске сыра. Представляете себе сыр масдам с большими дырками? Это проблема номер один для республики, этой проблеме не придается нужного значения. Салават, Ишимбай, крупные города республики – все находятся в зоне опасных геологических явлений. Ильдар Гарифуллин, директор Института геологии УФИЦ РАН

Башкортостан стоит на гипсе и известняке – горных породах, в которых под воздействием воды легко образуются карстовые провалы. Только в южной части Уфы, по наблюдениям геологов, зафиксировано более 5000 тысяч воронок.

Вы видите такие синие точки, как оспины на теле города. Это все карстовые воронки. Красные – это провалы. Уфа стоит вот на таких карстующихся породах – гипсах, которые легко размываются различными водами, особенно агрессивными и движущимися. Владимир Камалов, инженер-геолог, директор ООО «Архстройизыскания»

Изучение карста в республике началось примерно 150 лет назад. Вот уникальная фотография того периода – строительство железной дороги под Уфой, которое как раз и вскрыло проблему провалов.

За моей спиной – участок Куйбышевской железной дороги, который проходит вдоль улицы Зорге. Исторически эта территория получила название уфимский косогор, и она по праву считается самой провалоопасной в Уфе. В здешних лесах, по наблюдениям геологов, зафиксировано более трехсот карстовых воронок. И местами земля неоднократно проваливалась прямо под железнодорожными путями, останавливая движение поездов. Отсюда, кстати, и название местной станции – «Воронки

Сразу два провала одновременно случились здесь в 90-е годы, под шпалами четного пути. И это едва не стало причиной железнодорожной катастрофы.

Они образовались прямо под шпалами . – То есть поезд мог провалиться? –Легко. Но это вовремя обнаружили, ликвидировали. Было приостановлено движение на двое суток, а потом в течение двух недель скорость движения была снижена до 15 км/ч. Александр Смирнов, кандидат геолого-минералогических наук, отличник разведки недр

Еще одно серьезное ЧП, связанное с карстом, произошло при возведении трамплина К-120 в Уфе. Он должен был стать одним из лучших в стране, но строители недооценили карстовые процессы на участке, и провал на площадке для приземления потащил за собой уже построенную эстакаду. В результате в 2016-м году ее пришлось демонтировать.

Весь грунт просто сложился. Все, что 30 метров вырыли в глубину – земля поплыла и сложилась, потянула за собой эстакаду. Печально, конечно, очень. Ильдар Гарифуллин, двоеборец, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан

Размывать залежи гипса и известняка могут как природные источники, так и антропогенные – горячие канализационные стоки значительно ускоряют этот процесс. На глубине образуется полость. В результате верхняя часть грунта, так называемая кровля, не выдерживает и обрушивается, увлекая за собой все, что стоит на поверхности. Так это случилось, например, 2007 году, в деревне Ягодная Иглинского района. Воронка, что образовалась в нескольких метрах от жилого дома, утащила под землю сначала газель, а затем целый строительный вагончик.

Вагончик, его вот так закрутило вовнутрь. Очень страшно, очень! Все летело, падало, как «Титаник»! Света нет, льет проливной дождь, мы стоим плачем. У нас собака еще была, ротвейлер, он под вагончиком жил, так он у нас чуть не повесился, папа его давай отвязывать скорее. Екатерина, жительница д. Ягодная

Местные жители боялись ночевать в своих домах, ведь поначалу провал расширялся и грозил новыми разрушениями. И такие опасения остаются до сих пор.

Как не бояться жить в месте, где произошло стихийное бедствие? Я видела случаи, что закапывают такие воронки, власти как-то помогают людям. В нашем случае никакой помощи нет! Екатерина, жительница д. Ягодная

Геологи детально изучили эту местность – пробурили скважину, провели топографическую съемку и выяснили, что вся эта территория склонна к образованию карстовых воронок. Более того, местами они соединяются и образуют так называемые карстовые поля и гигантские котловины, заполненные водой, например, озеро Большое в центре деревни, с которым связана главная местная легенда.

Бабушки нам рассказывали, что когда-то на холме стояла церковь, с крестом, с куполом. Утром люди просыпаются, а вместо церкви огромное озеро и посредине крест торчит. Церковь полностью с землей ушла под воду, и образовалось вот такое большое озеро. Ольга, жительница д. Ягодная

Движение земли и воды привело к еще одному интересному явлению на этом озере – плавающий остров. Вот он, хорошо заметен на снимке со спутника. Это большой фрагмент грунта, с деревьями, который, по словам местных жителей, давно дрейфует от одного берега к другому.

Этот остров оторвало, оторвало его вот здесь возле конторы, большой кусок земли, с деревьями, он так и плавает, мы сколько раз по нему лазили, иногда прям посредине озера так стоит красиво, останавливается. Ольга, жительница д. Ягодная

Появление озёр в результате карстовых провалов случается и в соседнем Нуримановском районе. Название одной из деревень – Новокулев, кстати, так и переводится – Новое озеро. Последний такой водоем образовался здесь в 17-м году – огромный провал, диаметром около 40 метров, опрокинул линию электропередач, забор и несколько деревьев.

Пройти по дну карстовой воронки, даже спустя несколько лет после провала, пожалуй, не самая удачная идея. Над головой – 3-4 метра неровного земляного берега, под ногами – замерзшая вода, точную глубину, кстати, никто не знает. И хотя в последнее время, как говорят местные жители, воронка относительно стабильна, не перестаешь думать о том, что в любой момент все это может уйти из-под ног.

Расчистив снег на дне, мы заметили необычное явление – лед замерз под уклоном. Специалисты объяснили это тем, что где-то в центре воронки до сих пор есть так называемый понор - отверстие, куда уходит вода, будто в сливную трубу в ванной. Дом Камиля Шайхетдинова находится недалеко от провала. Говорит: его это не очень беспокоит, а вот те, кто недавно купили здесь землю, передумали строить жилье. Камиль Шайхетдинов, житель д. Новокулево

Вот здесь с Тюмени брали два участка. Они увидели это: ой, нет, лучше квартиру купим в городе. Побоялись строиться. Мне хорошо – меньше народу, больше кислороду.

Подобными воронками усеяна вся территория вокруг деревни.

У нас везде такие воронки. Мы в детстве думали, что здесь война была, потом уже бабушки-дедушки рассказали, что это давние провалы. Булат Ханов, глава Новокулевского сельсовета

И здесь тоже есть своя легенда, связанная с местной горой под названием Терпе-Тау.

У нас есть гора Терпе-Тау – гора-Ёжик. Вот видите, она на ежика похожа. И у подножия горы стояла мельница – давно стояла. Бабушки рассказывали: она стояла и вдруг провалилась куда-то. И на этом месте появилась вода. Рашида Басырова, жительница д. Новокулево

Нуримановский район известен еще одним карстовым провалом – крупнейшим на территории всего Южного Урала. И он поистине гигантский, настолько глубокий, что в него поместится 25-этажный дом. Человек на его фоне просто теряется. Провал известен как Октябрьский – по названию спецпоселения, которое находилось неподалеку отсюда. Вот, например, кадры со дна воронки, снятые блогером- путешественником Олегом Чегодаевым.

Не менее впечатляющее видео снял на этом провале спелеолог и журналист Андрей Кузьмин. Сюда он приехал со спортсменами, которые увлекаются так называемым слэклайном. Над воронкой натягивают специальную стропу, и идут над пропастью. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных.

Мы, можно сказать, его вторично открыли. В 98-м году мы проводили поисковую экспедицию, искали пещеры на уфимском плато. Перед этим нам в руки попал геологический отчет геолога Кудлая 45-го года. И там он был описан этот провал, были его фотографии. Андрей Кузьмин, спелеолог, журналист, автор проекта «За порогом»

Что такое гипс можно своими глазами увидеть и даже потрогать на новой уфимской Набережной. Чтобы куски хрупкой породы невзначай не обрушились на случайных прохожих, мы видим, что их попытались укрепить специальной сеткой. Но очевидно, что не везде противокарстовые мероприятия оказались достаточными, потому что провал внушительных размеров образовался здесь же, прямо на проезжей части.

Это один из самых свежих уфимских провалов – он случился минувшим летом, и строители быстро его ликвидировали. Сегодня по набережной ежедневно проезжают тысячи машин – нагрузка выросла в связи со строительством путепровода на проспекте Салавата Юлаева.

Карст был, есть и будет! Он развивается, провалы будут образовываться! Никуда от них не денешься. Другое дело – надо минимизировать отрицательное воздействие этих провалов на здания и сооружения! Александр Смирнов, кандидат геолого-минералогических наук, отличник разведки недр

Немногие знают, что озеро Солдатское в Уфе тоже образовалось в результате карстового провала. Правда, очень давно. А в ходе застройки окружающей территории уровень в нем несколько раз менялся, что едва не разрушило пятиэтажку по улице Антонова. Здание треснуло пополам, а затем и вовсе на метр ушло под землю. И это впечатляет – теперь жильцы задевают головой о козырек над подъездом и не помещаются в дверной проем.

Но, пожалуй, самый известный дом, пострадавший от карста, находится на Уфимском шоссе.

На первый взгляд, это обычная жилая девятиэтажка. Где-то занавески, посуда и даже приоткрытое окно. Во дворе – припаркованные машины. Кажется, вот-вот кто-то из жильцов выйдет из подъезда. Но на самом деле, люди покинули это здание на Уфимском шоссе уже больше пяти лет назад, причем в экстренном порядке.

Жителей эвакуировали после того, как половина здания дала критический крен почти в 20 градусов. Окна и двери перекосило, стены покрылись паутиной гигантских трещин, в которые легко помещается рука. Накануне эвакуации в одном из подъездов едва не рухнули лифт и лестничный марш. И, тем не менее, расселили только половину здания, во второй – все еще живут люди, которые каждую ночь слышат, как разрушается их дом.

В детской комнате регулярно каждую ночь сыпется и трещит. Еще как страшно! Один раз прям бесконечно сыпалось, на протяжении получаса, наверное. Ирина Ахтарьянова, жительница дома № 4 по Уфимскому шоссе

Этот дом, как и многие другие в Уфе, был построен без учета карстовых процессов. И подобное – недопустимо, считают ученые. Геологи республики уже давно бьют тревогу и говорят о создании в Башкортостане специального центра, который занимался бы мониторингом опасных карстовых явлений. Это необходимо для строительства новых домов и наблюдения за уже существующими.

Первый путь – пусть провалится, закопаем, подравняем, уберем, спишем, если убьет кого-то – отделаются гробовыми. А второй путь – это создание такого центра, который обобщит все эти материалы и будет управлять этим карстовым процессом. Отдача будет в том, что что-то не разрушится, не потеряется, не будут убиты люди. Владимир Камалов, инженер-геолог, директор ООО «Архстройизыскания»

Уфа, наверное, единственный город, который располагается в зоне опасных геологических процессов, а соответствующей службы не имеющий. Это, на мой взгляд, очень серьезный недостаток. Ильдар Гарифуллин, директор института геологии УФИЦ РАН