В Уфе в 32-х домах вновь появилось тепло

Сегодня, 8 февраля, в Уфе произошла авария теплопровода. 32 жилых дома и 3 социальных учреждения остались без отопления. Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников рассказал о завершении ремонтных работ.

Без тепла остались дома в Октябрьском и Салаватском районах по улицам Комсомольская, Малая Тихорецкая и проспекту Октября. Для всех нуждающихся жильцов было организованы пункты временного размещения.

Сообщается, что утечку полностью устранили. Уже в течение двух-трёх часов подача тепла в дома будет восстановлена в полном объёме.