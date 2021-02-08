В Уфе щенку с переломанными лапами, которого спасли журналисты, ищут дом

Уже через несколько дней его выпишут из клиники и у него будет одна дорога - на улицу. Так поступить с ним мы, конечно, не сможем. Давайте найдём ему дом. Она напуган, измотан и относится к людям пока настороженно. Но может быть где-то есть человек, который сможет растопить теплом своего сердца и его маленькое сердечко.

журналисты БСТ