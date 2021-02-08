В Уфе щенку с переломанными лапами, которого спасли журналисты, ищут дом

В середине января корреспонденты БСТ пришли на помощь пострадавшей собаке. Щенка с переломанными задними лапами нашли в сугробе недалеко от дороги. Теперь малыша ждёт серьёзная операция.
Журналисты не смогли пройти мимо и перевезли бедолагу, которого нарекли Греем, в ветклинику. Сразу сделать операцию псу не получилось – из-за сильного отёка потребовалось время. Но после лечения идти Грею некуда.
Как рассказал один из очевидцев, пёс скорее всего не из Уфы. Он видел, как неизвестные парни высаживали собаку на перекрёстке Гафури-Красина. Прохожие заметили несчастного, но помочь никак не смогли, поэтому просто оставили в снегу одного.
Сейчас Греюищут новый дом. Пока он сильно измотан и с недоверием относится к людям, но отправлять несчастного вновь на улицу кажется бесчеловечным поступком.
Все, кто может и хочет помочь Грею, могут позвонить по телефону 8-917-371-88-89.