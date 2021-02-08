В Уфе щенку с переломанными лапами, которого спасли журналисты, ищут дом

В середине января корреспонденты БСТ пришли на помощь пострадавшей собаке. Щенка с переломанными задними лапами нашли в сугробе недалеко от дороги. Теперь малыша ждёт серьёзная операция.

Фото №1 - В Уфе щенку с переломанными лапами, которого спасли журналисты, ищут дом

Журналисты не смогли пройти мимо и перевезли бедолагу, которого нарекли Греем, в ветклинику. Сразу сделать операцию псу не получилось – из-за сильного отёка потребовалось время. Но после лечения идти Грею некуда.

Как рассказал один из очевидцев, пёс скорее всего не из Уфы. Он видел, как неизвестные парни высаживали собаку на перекрёстке Гафури-Красина. Прохожие заметили несчастного, но помочь никак не смогли, поэтому просто оставили в снегу одного.

Фото №2 - В Уфе щенку с переломанными лапами, которого спасли журналисты, ищут дом

Сейчас Греюищут новый дом. Пока он сильно измотан и с недоверием относится к людям, но отправлять несчастного вновь на улицу кажется бесчеловечным поступком.

Уже через несколько дней его выпишут из клиники и у него будет одна дорога - на улицу. Так поступить с ним мы, конечно, не сможем. Давайте найдём ему дом. Она напуган, измотан и относится к людям пока настороженно. Но может быть где-то есть человек, который сможет растопить теплом своего сердца и его маленькое сердечко.

журналисты БСТ 

Все, кто может и хочет помочь Грею, могут позвонить по телефону 8-917-371-88-89.

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