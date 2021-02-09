В Башкирии завершены поиски без вести пропавшего студента

После каникул Дмитрий отправился в Уфу на учёбу – он учится в автотранспортном колледже. Однако ни в учебном заведении, ни у друзей он не появился. А вскоре перестал выходить на связь с родственниками. Близкие Дмитрия тут же забили тревогу, ведь такое поведение не характерно для него.