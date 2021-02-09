В Башкирии завершены поиски без вести пропавшего студента

В Башкирии завершены поиски 17-летнего Дмитрия Десяткина. Молодого человека не могли найти с января. Тогда парень отдыхал в родном селе Кушнаренково.
После каникул Дмитрий отправился в Уфу на учёбу – он учится в автотранспортном колледже. Однако ни в учебном заведении, ни у друзей он не появился. А вскоре перестал выходить на связь с родственниками. Близкие Дмитрия тут же забили тревогу, ведь такое поведение не характерно для него.
Как сообщает издание ГорОбзор.ру со ссылкой на брата Дмитрия, молодой человек был найден. Подробности исчезновения пока неизвестны. Однако подросток вышел на связь с родственниками и сообщил, что с ним всё в порядке.