Спасатели рассказали подробности смертельной аварии на трассе в Башкирии

Сегодня, 9 февраля, под Уфой произошла массовая авария. На 1480 км трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись «Лексус», «Исузу» и «Скания».

Пресс-служба Управления гражданской защиты сообщила, что пострадавшим потребовалась помощь спасателей. Им пришлось деблокировать дверь «Лексуса». В машине были зажаты пассажир и водитель авто. К сожалению, мужчины скончались на месте ДТП.

Также в аварии пострадал водитель грузового транспорта «Скания». Ему потребовалась госпитализация. Все причины и обстоятельства ДТП предстоит установить.