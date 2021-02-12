Появились подробности страшного пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей

Сегодня, 12 февраля, в Башкирии произошёл смертельный пожар, унёсший жизни двух маленьких детей. Инцидент зафиксирован в селе Зирган Мелеузовского района.

Фото №1 - Появились подробности страшного пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей

Именно там огнём охватило жилой дом по улице Ленина. В момент возгорания в помещении находились трое детей, их 30-летняя мама и бабушка. Во время пожара мама малышей успела вынести из горящего дома 9-летнего мальчика – сейчас они оба госпитализированы. Спасти не удалось двоих мальчиков 5 и 6 лет, их тела были найдены на сгоревшей территории.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания дома, допрашиваются очевидцы и семья погибших, изучаются их жилищно-бытовые условия проживания, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 

По факту гибели несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

Фото: СК РФ по РБ. 

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