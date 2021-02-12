Появились подробности страшного пожара в Башкирии, в котором погибли двое детей

Именно там огнём охватило жилой дом по улице Ленина. В момент возгорания в помещении находились трое детей, их 30-летняя мама и бабушка. Во время пожара мама малышей успела вынести из горящего дома 9-летнего мальчика – сейчас они оба госпитализированы. Спасти не удалось двоих мальчиков 5 и 6 лет, их тела были найдены на сгоревшей территории.