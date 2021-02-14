Жители Уфы оценили свои дома, которые снесут для Восточного выезда

В Уфе могут снести почти половину квартала. Речь о жилых неаварийных домах, которые стали преградой на пути к Восточному выезду. Участки и недвижимость находятся в центре города, постановление об изъятии для муниципальных нужд уже подписано. Снос может произойти к концу года, но только в том случае, если чиновникам удастся найти компромисс с собственниками по стоимости. Многие домовладельцы уже подсчитали, на какую сумму готовы согласиться. Речь идет о десятках миллионов рублей только за одно подворье. О масштабном дорожном проекте и о том, что может затормозить его строительство.
Последние два года жители этого частного сектора живут на чемоданах. То и дело ходили разговоры, больше на уровне слухов, что их дома вот-вот снесут. И вот администрация Уфы опубликовала постановление об изъятии земель, а также жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд.
Всего под снос попадает порядка 100 объектов от улицы Комсомольской по направлению к проспекту Салавата Юлаева. О том, что их дома тоже в списке, многие жильцы узнали из интернета. Людей тревожит, какую им предложат альтернативу.
Совсем не входило в планы переезжать у семьи Шиловых, в распоряжении которых просторный двухэтажный дом со всеми удобствами и приусадебным участком. Пенсионеры уже начали подсчитывать, во сколько бюджету города может обойтись их коттедж.
В администрации торговаться с жильцами, похоже, не намерены и уже готовятся к судебным тяжбам. Владельцам обещают выплатить денежную компенсацию исходя из рыночной стоимости и без оценки самовольных строений.
Самая громкая история изъятия собственности для муниципальных нужд по суду связана со строительством затонского моста. Тогда один из владельцев после многочисленных экспертиз за дом получил 58 млн рублей. Его примеру попытались последовать и соседи, видимо, рассчитывая нагреть руки на большой стройке. Но в итоге их дом оставили прямо у оживленной трассы, перекрыв забором. И лишь спустя 3 года все-таки снесли за цену, предложенную администрацией.
Строительство продолжения улицы Галле станет частью проекта по соединению двух федеральных трасс М5 и М7. По этому транспортному коридору автомобили смогут выходить на Восточный выезд, строительство которого намерены завершить в 2023 году.
Часть этого масштабного проекта – реконструкция улицы Галле на участке от проспекта Октября до Комсомольской – уже началась больше года назад. Дорогу обещают сделать шестиполосной, а работы завершить до конца этого года. Что касается прокладки путепровода прямиком до Восточного выезда, то тут чиновники осторожны со сроками. Ведь многое будет зависеть от того, когда и на какой цене удастся договориться с собственниками домов.