Жители Уфы оценили свои дома, которые снесут для Восточного выезда

В Уфе могут снести почти половину квартала. Речь о жилых неаварийных домах, которые стали преградой на пути к Восточному выезду. Участки и недвижимость находятся в центре города, постановление об изъятии для муниципальных нужд уже подписано. Снос может произойти к концу года, но только в том случае, если чиновникам удастся найти компромисс с собственниками по стоимости. Многие домовладельцы уже подсчитали, на какую сумму готовы согласиться. Речь идет о десятках миллионов рублей только за одно подворье. О масштабном дорожном проекте и о том, что может затормозить его строительство.

Последние два года жители этого частного сектора живут на чемоданах. То и дело ходили разговоры, больше на уровне слухов, что их дома вот-вот снесут. И вот администрация Уфы опубликовала постановление об изъятии земель, а также жилых и нежилых помещений для муниципальных нужд.

Главархитектуры говорит, что у нас дома находятся на красной линии под дорогу, которая будет соединять М5 и М7. Через наш дом на мост, который уже лет 15 стоит, будут на этот мост выходить. Александр Литвинов, житель дома №42 по ул. Комсомольской

Всего под снос попадает порядка 100 объектов от улицы Комсомольской по направлению к проспекту Салавата Юлаева. О том, что их дома тоже в списке, многие жильцы узнали из интернета. Людей тревожит, какую им предложат альтернативу.

Совсем не входило в планы переезжать у семьи Шиловых, в распоряжении которых просторный двухэтажный дом со всеми удобствами и приусадебным участком. Пенсионеры уже начали подсчитывать, во сколько бюджету города может обойтись их коттедж.

У меня тут 9 соток, я рассчитываю: 18 миллионов за землю дадут мне – хорошо. Дом 200 кв.м. Если в среднем 50 тысяч за метр, у меня тут 200 квадратов, т.е. еще 10 млн. Вот 28-30 млн. Владимир и Наталья Шиловы, жители дома №28 по ул. Казанской

В администрации торговаться с жильцами, похоже, не намерены и уже готовятся к судебным тяжбам. Владельцам обещают выплатить денежную компенсацию исходя из рыночной стоимости и без оценки самовольных строений.

Если собственник не соглашается с предложенными условиями и в течение 3 месяцев не подписывает это соглашение, то земля и недвижимость будут изыматься в принудительном порядке по решению судя для муниципальных нужд. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

Самая громкая история изъятия собственности для муниципальных нужд по суду связана со строительством затонского моста. Тогда один из владельцев после многочисленных экспертиз за дом получил 58 млн рублей. Его примеру попытались последовать и соседи, видимо, рассчитывая нагреть руки на большой стройке. Но в итоге их дом оставили прямо у оживленной трассы, перекрыв забором. И лишь спустя 3 года все-таки снесли за цену, предложенную администрацией.

8 или 9 давали, он из-за этого и не соглашался, ждал, что больше дадут. Туалет был на улице, водопровод был тоже, а когда все дома снесли, они одни остались, колонку отрезали тоже, он ходил за водой туда, на Стерлитамакскую. Зимовал одну зиму, а на вторую не хватило сил, наверное. Владимир Пименов, житель дома по ул. Нарыштау

Строительство продолжения улицы Галле станет частью проекта по соединению двух федеральных трасс М5 и М7. По этому транспортному коридору автомобили смогут выходить на Восточный выезд, строительство которого намерены завершить в 2023 году.

Исходя из высоких показателей нашего проекта, ориентировочный транспортный поток будет порядка 60 тысяч автомобилей в сутки, возможно, даже больше. Проектным решением предусмотрено строительство дороги первой категории, в границах города это будет магистральная дорога скоростного движения. Т.е. допустимая скорость передвижения будет 90 км. Кирилл Никулин, начальник производственно-технического отдела транспортной дирекции Республики Башкортостан