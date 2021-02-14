В Башкирии фермеров могут освободить от единого сельхозналога

В Башкортостане фермеров могут освободить от уплаты единого сельскохозяйственного налога сроком на три года. Инициатива, которую правительство внесло в Госсобрание, входит в третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии. В случае принятия закона налог в 6 процентов от дохода аграриев будет аннулирован. Что это даст труженикам полей и почему бухгалтерию лучше вести честно?
Сельхозкооператив «Победа» – не самое крупное агропредприятие Салаватского района. Пайщики выращивают на продажу скот, перерабатывают зерно. Подспорьем стал грант в 3 миллиона рублей на покупку итальянской зерносушилки. Но прибыли для дальнейшего развития хозяйства хватало едва ли. Часть дохода уходила на единый сельхозналог.
В меньшей степени обнуление коснётся крупного бизнеса, потому что он работает на полном налогообложении. А вот для малых и средних агропредприятий это действительно будет подспорьем. Да и сами муниципалитеты не ощутят выпадения этой категории налогов за счёт дальнейшего развития хозяйств.
В прошлом году в Салаватском районе единый сельхозналог со всех агропредприятий составил около 300 тысяч рублей, эта же цифра по республике – 110 миллионов. В случае принятия закона вся сумма останется у тружеников полей.
Отмена единого сельхозналога, предусмотренного в третьем пакете поддержки от правительства, позволит фермерам и аграрным предприятиям компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса. К тому же, по мнению авторов инициативы, хозяйства выйдут из тени, приведут в порядок свою бухгалтерию и смогут получить кредиты на развитие или приобрести технику в лизинг.
По данным республиканского Минсельхоза, в прошлом году в Росагролизинг было отправлено заявок на 3,7 миллиардов рублей, а одобрено всего половина из них. Причина в финансовом состоянии хозяйств. В случае если сельхозналог станет нулевым, предприятия, стабильно работая и показывая всю прибыль, смогут рассчитывать на лизинг. Специалисты министерства будут отслеживать динамику после обнуления, и если она будет положительной, то меру продлят и на последующие годы.