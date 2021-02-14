В Башкирии фермеров могут освободить от единого сельхозналога

В Башкортостане фермеров могут освободить от уплаты единого сельскохозяйственного налога сроком на три года. Инициатива, которую правительство внесло в Госсобрание, входит в третий пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии. В случае принятия закона налог в 6 процентов от дохода аграриев будет аннулирован. Что это даст труженикам полей и почему бухгалтерию лучше вести честно?

Сельхозкооператив «Победа» – не самое крупное агропредприятие Салаватского района. Пайщики выращивают на продажу скот, перерабатывают зерно. Подспорьем стал грант в 3 миллиона рублей на покупку итальянской зерносушилки. Но прибыли для дальнейшего развития хозяйства хватало едва ли. Часть дохода уходила на единый сельхозналог.

Если налог отменят, то, естественно, к весенним полевым, да и не только, там и уборка уже быстро подойдет, это будут опять же средства сохраняться в хозяйстве, и конечно, у нас будет больше возможностей. Василий Брагин, председатель сельхозкооператива «Победа»

В меньшей степени обнуление коснётся крупного бизнеса, потому что он работает на полном налогообложении. А вот для малых и средних агропредприятий это действительно будет подспорьем. Да и сами муниципалитеты не ощутят выпадения этой категории налогов за счёт дальнейшего развития хозяйств.

Если сельскохозяйственные предприятия увеличат производство, то само собой увеличится и объем выручки, и за счет других налогов они компенсируются. Рамиль Хамматов, заместитель главы администрации Салаватского района по сельскому хозяйству

В прошлом году в Салаватском районе единый сельхозналог со всех агропредприятий составил около 300 тысяч рублей, эта же цифра по республике – 110 миллионов. В случае принятия закона вся сумма останется у тружеников полей.

Конечно, агропромышленный комплекс показал, что при мерах поддержки он может расти, и в третьем пакете мы предусматриваем финансирование на поддержку сельхозкооперативов. Также инфраструктура в агропромышленном комплексе в целом, на эти коммуникации мы предусмотрели большую сумму – больше чем 1,2 млрд рублей. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Отмена единого сельхозналога, предусмотренного в третьем пакете поддержки от правительства, позволит фермерам и аграрным предприятиям компенсировать расходы, связанные с пандемией коронавируса. К тому же, по мнению авторов инициативы, хозяйства выйдут из тени, приведут в порядок свою бухгалтерию и смогут получить кредиты на развитие или приобрести технику в лизинг.

Фермерские хозяйства продают часть своей продукции за наличный расчёт разным перекупщикам, то есть они не работают вчистую и прозрачно и не показывают свои доходы, в связи с чем возникают сложности при получении кредитов, потому что не могут показать устойчивое финансовое положение. Вот как раз эта меры, мы думаем, поможет фермерским хозяйствам реализовывать свою продукцию прозрачно и открыто и тем самым позволит получать кредиты в банковских учреждениях. Рамил Нуриахметов, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан