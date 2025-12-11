Жители Башкирии могут задать вопрос Владимиру Путину

Как задать вопрос Президенту? Чуть больше недели остаётся до Прямой линии Владимира Путина. Она пройдёт 19 декабря. Глава государства традиционно подведёт итоги года и ответит на вопросы журналистов, а также жителей страны. Активно свои обращения отправляют башкортостанцы. Как это сделать и почему Прямую линию называют реальным инструментом решения проблем?

С этим сообщением Наталья Недоспасова обратилась на Прямую линию Президента в декабре прошлого года. У пенсионерки диабет. Инсулин, жизненно важное лекарство, положенное ей по закону, женщина была вынуждена покупать за свой счёт. Но после Прямой линии ситуацию быстро решили.

С аналогичными жалобами в адрес главы государства в прошлом году обратились 15 жителей Башкортостана. Ситуацию по каждому пациенту взяли на контроль в региональном Минздраве и в Общероссийском народном фронте. Это лишь один из примеров эффективности Прямой линии, говорят общественники. Всего в работу взяли 13,5 тыс. вопросов, поступивших от башкортостанцев. Доля решённых обращений в республике составляет 90%.

В прошлом году лидерами по обращениям стали Уфа, Стерлитамак и Нефтекамск. Среди районов – Уфимский, Туймазинский и Белорецкий. Статистику по этому году подведут чуть позже, ведь сейчас в колл-центрах активно принимают вопросы на предстоящее мероприятия. Среди тех, кто на телефоне, и операторы из Башкортостана.

Уже традиционно на Прямую линию отправится пул региональных журналистов. В их числе и наш коллега, редактор башкирского отдела новостей Ильдар Байбулатов. Главная задача, которую ставит любой человек в студии в день мероприятия, – привлечь внимание Президента.