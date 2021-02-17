Жителям Башкирии вернули воду после ЧП с водонапорной башней

Водоснабжение восстановили – во всех социальных объектах и жилых домах. Мы проверили все соцобъекты. Насчет труб, пока об ущербе говорить нельзя, но вода пошла, это хороший знак. Их надо раскапывать, пока сложно сказать. Долг частично погашен, а та сумма, которая осталась – ее погасят в ближайшее время.

Руслан Гизатуллин, глава Кушнаренковского района