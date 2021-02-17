Жителям Башкирии вернули воду после ЧП с водонапорной башней

В селе Шарипово Кушнаренковского района было восстановлено водоснабжение. Напомним, в селе произошло ЧП с водонапорной башней.

Фото №1 - Жителям Башкирии вернули воду после ЧП с водонапорной башней

Энергокомпания отключила воду из-за задолженностей. Но так как в районе последние дни держится аномальный мороз, произошло промерзание пластиковой водопроводной трубы. В итоге, 313 жителей населённого пункта, школа, детский сад, дом престарелых, врачебная амбулатория остались без воды.

Разобраться в ситуации оперативно направили ремонтную бригаду, а контролировал процесс глава района Руслан Гизатуллин. Именно он сообщил ИА «Башинформ» о завершении ремонтных работ.

Водоснабжение восстановили – во всех социальных объектах и жилых домах. Мы проверили все соцобъекты. Насчет труб, пока об ущербе говорить нельзя, но вода пошла, это хороший знак. Их надо раскапывать, пока сложно сказать. Долг частично погашен, а та сумма, которая осталась – ее погасят в ближайшее время.

Руслан Гизатуллин, глава Кушнаренковского района 

По информации от издания, при отключении воды в селе энергетики лишь выполняли предписание компании «ЭСКБ», которая делает расчеты по долгам.

«Башэлектросбыт» сочувствует жителям, которые стали заложниками недобросовестного поведения Шепилова В.В. Он заключал договор энергоснабжения, не поставив никого в известность о том, что водонапорная башня является социальным объектом, и перестал платить за электричество. Как только узнали об этом, немедленно возобновляем подачу электроэнергии, но это временно, так как ищем решение этого вопроса.

представители «Башэлектросбыта»

В компании также добавили, что долг составлял 79 937 рублей. Эта сумма была частично погашена после многочисленных уведомлений.

В настоящее время остаток по уведомлениям составляет – 4 237 рублей по водонапорной башне, услуга стоит 996 рублей. За жилой дом остаток составляет 21 449 рублей.

представители «ЭСКБ»
Уфимская волна

По предварительной информации, гражданин Шепилов, как физлицо, заключил договор с «ЭСКБ» по башне и жилому дому. Якобы бесхозную башню он взял на обслуживание. Связаться с ним пока не удалось.

Фото: администрация Кушнаренковского района. 

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