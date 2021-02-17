Жителям Башкирии вернули воду после ЧП с водонапорной башней

В селе Шарипово Кушнаренковского района было восстановлено водоснабжение. Напомним, в селе произошло ЧП с водонапорной башней.
Энергокомпания отключила воду из-за задолженностей. Но так как в районе последние дни держится аномальный мороз, произошло промерзание пластиковой водопроводной трубы. В итоге, 313 жителей населённого пункта, школа, детский сад, дом престарелых, врачебная амбулатория остались без воды.
Разобраться в ситуации оперативно направили ремонтную бригаду, а контролировал процесс глава района Руслан Гизатуллин. Именно он сообщил ИА «Башинформ» о завершении ремонтных работ.
По информации от издания, при отключении воды в селе энергетики лишь выполняли предписание компании «ЭСКБ», которая делает расчеты по долгам.
В компании также добавили, что долг составлял 79 937 рублей. Эта сумма была частично погашена после многочисленных уведомлений.
По предварительной информации, гражданин Шепилов, как физлицо, заключил договор с «ЭСКБ» по башне и жилому дому. Якобы бесхозную башню он взял на обслуживание. Связаться с ним пока не удалось.
Фото: администрация Кушнаренковского района.