Водительница, пострадавшая в ДТП на трассе в Башкирии, за год нарушила ПДД 15 раз

Накануне, 19 февраля, на 233 км автодороги Магнитогорск-Ира зафиксирована смертельная авария. На трассе произошло лобовое столкновение двух авто – «Лада Гранта» и «Тойота Хайлендер».

За рулём иномарки находился 48-летний водитель. В ДТП он не пострадал. Однако помощь врачей понадобилась двум пассажиркам – 41-летней женщине и 12-летней девочке. Их госпитализировали с травмами.

За рулём «Лады» находилась 23-летняя девушка, уроженка Оренбургской области. Она получила травмы, а её пассажирка скончалась на месте аварии.

Известно, что 23-летняя водительница привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 15 раз за последний год. В том числе, один раз за вождение в состоянии алкогольного опьянения, ещё два раза за отказ прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники ГИБДД РБ поделились кадрами аварии с видеорегистратора, которые не стоит смотреть впечатлительным зрителям.