В Уфе «гонщик», прокативший гаишника на капоте, предстанет перед судом

В Уфе осудят «гонщика» Артура Г., который прокатил на капоте сотрудника ГИБДД. 25-летнего парня попытались задержать за нарушения, но он не только не остановился, но ещё и чуть не сбил инспектора.

Инцидент произошёл ещё в ноябре прошлого года. Артур разъезжал на мамином Mercedes-Benz GLE 43 AMG без соблюдения правил дорожного движения. На просьбу инспекторов остановиться он отреагировал негативно — просто поехал вперед по тротуару с сотрудником ГИБДД на капоте. После врезался в ограждение, вышел из машины и пустился в бега.

Уфимец вскоре был задержан. А 19 февраля уголовное дело в отношении парня поступило в Кировский районный суд Уфы.