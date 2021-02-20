В школах Башкирии прошла этносуббота

Сегодня во всех школах республики прошла этносуббота. Школьникам рассказали о культуре народов Башкортостана. Учителя и родители провели множество мастер-классов для ребят, где представили кулинарные блюда, музыку и литературу разных наций.
В национальных костюмах и украшениях. Школьники прочитали отрывки из эпоса «Урал Батыр». В этносубботу это далеко не единственное мероприятие. Следом за этим в гимназии №158 – этнографический диктант. Он приурочен к Международному дню родного языка. Более 600 учеников гимназии написали диктант на башкирском языке.
Программа тематических классных часов и фестивалей в гимназии завершилась спортивными состязаниями. Ребята смогли проявить себя в разных нормативах. А вот в 45-й школе программа этносубботы ознаменовалась мастер-классами. Школьники узнали о культуре и быте разных народов, проживающих на территории Башкортостана. Ученикам рассказали об элементах чувашского костюма. Кроме того, ребята сделали своими руками чувашский головной убор – тухъя.
Следующая станция – уфимский лицей №5. Здесь прошёл фестиваль семейных ценностей, где ребята познакомились с особенностями башкирской, татарской кухни и других народов. Одновременно с этим школьники на мастер-классе сделали тюбетейку из бумаги. Многие ученики сегодня пришли в школу в национальном костюме или головном уборе своего народа.
Этносуббота проводится в республике не впервые. Цель программы – воспитать патриотизм у школьников, а также приобщить их к изучению родного языка и культуры.