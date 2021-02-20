В школах Башкирии прошла этносуббота

Сегодня во всех школах республики прошла этносуббота. Школьникам рассказали о культуре народов Башкортостана. Учителя и родители провели множество мастер-классов для ребят, где представили кулинарные блюда, музыку и литературу разных наций.

В национальных костюмах и украшениях. Школьники прочитали отрывки из эпоса «Урал Батыр». В этносубботу это далеко не единственное мероприятие. Следом за этим в гимназии №158 – этнографический диктант. Он приурочен к Международному дню родного языка. Более 600 учеников гимназии написали диктант на башкирском языке.

Я изучаю башкирский язык с детства. У меня мама с папой башкиры. Этот язык для меня был и остается родным. А насчет диктанта, он был для меня довольно легким. Я очень рада, что у нас довольно часто такие мероприятия проводятся.

Адиля Ишемгужина, ученица 8 класса гимназии №158 г. Уфы им. Мустая Карима
Фото №1 - В школах Башкирии прошла этносуббота

Мы стараемся организовать внеклассные мероприятия в ногу со временем. Дети любят современные технологии, мы всегда стараемся воспитывать своих гимназистов на национальных традициях.

Гузаль Имангулова, заместитель директора гимназии №158 им. Мустая Карима по воспитательной работе

Программа тематических классных часов и фестивалей в гимназии завершилась спортивными состязаниями. Ребята смогли проявить себя в разных нормативах. А вот в 45-й школе программа этносубботы ознаменовалась мастер-классами. Школьники узнали о культуре и быте разных народов, проживающих на территории Башкортостана. Ученикам рассказали об элементах чувашского костюма. Кроме того, ребята сделали своими руками чувашский головной убор – тухъя.

Фото №2 - В школах Башкирии прошла этносуббота
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Дети принимали активное участие, задавали вопросы. Это говорит о том, что, если есть интерес, у нас есть будущее, дети неравнодушны к родной национальной культуре.

Олеся Дмитриева, педагог дополнительного образования воскресно-чувашской школы им. П.М. Миронова

Следующая станция – уфимский лицей №5. Здесь прошёл фестиваль семейных ценностей, где ребята познакомились с особенностями башкирской, татарской кухни и других народов. Одновременно с этим школьники на мастер-классе сделали тюбетейку из бумаги. Многие ученики сегодня пришли в школу в национальном костюме или головном уборе своего народа.

Фото №3 - В школах Башкирии прошла этносуббота

Этносуббота проводится в республике не впервые. Цель программы – воспитать патриотизм у школьников, а также приобщить их к изучению родного языка и культуры.

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