В Башкирии прошла корпоративная эстафета

Эстафета на тюбингах, спасательные операции, доставка снежных боеприпасов – соревнования с такими дисциплинами прошли в Мелеузовском районе. Участники – сотрудники местного предприятия, поэтому эстафета получилась корпоративной. Но в отличие от спортивного мероприятия, после финиша поддержка коллег не заканчивается. А в некоторых случаях, наоборот, возрастает.

Прежде чем стартовать с напарником, его нужно уместить в обруч и удержаться самому. А потом уже браться за снаряды. Эстафета с тюбингом еще сложнее, но все стараются. Валенком прослыть никто не хочет. А еще улучшается точность – когда капитаны команд должны продемонстрировать уверенное владение оружием. Вспомнить навыки, которые получили в молодости.

Тут скованы не одной цепью, эти узы гораздо крепче, когда производственные коллективы становятся одной командой не только в эстафете или на работе, но и в жизни. Активисты птицеводческого комплекса побывали в гостях у семьи участника спецоперации, пока он не приехал в отпуск. Поздравили отцов военнослужащих с Днем защитника Отечества. Бадретдин Зайнагабдинов работает на производстве водителем погрузчика. Его сын – заместитель командира огневого взвода, сейчас находится на СВО.

Не стали отговаривать сына и Михайловы. Ждут своего бойца в отпуск со дня на день, кстати, с новой медалью – Жукова. Младшая сестра готовит подарок, мама – мясные заготовки. Конечно, переживают, это понимают и родные, и коллеги, поэтому стараются поддержать. Поздравляют со всеми праздниками, помогают по-разному.