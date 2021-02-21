Объединение УГАТУ и БашГУ: мнения сторонников и противников

Слияние УГАТУ и БашГУ может начаться уже в ближайшее время. Вопрос с объединением вузов можно считать решенным. По большому счету сейчас прорабатываются механизмы и структура будущего учреждения. Остается придумать и название, которое обязательно должно содержать слово «башкирский» как географическую принадлежность.
Одной из причин, по которой университеты намерены объединить, стало повышенное финансирование. Вуз может "урвать" из федерального бюджета более миллиарда рублей ежегодно. Может ускориться строительство студенческого кампуса. Но не все так гладко, говорят противники слияния.
Пока одни студенты радуются, что успевают закончить свой вуз в прежнем статусе, другие недоумевают, какой диплом они в итоге получат. По разные стороны баррикад сегодня и научное сообщество, у которого слишком много вопросов к грядущему слиянию.
В число плюсов сторонники относят повышенный интерес абитуриентов к новому вузу. По словам чиновников, объединенный университет станет более заметным на образовательной карте страны и за ее пределами. Слияние позволит получать больше средств из федерального бюджета в рамках новой программы «Приоритет 2030», а это гранты вплоть до миллиарда рублей в год.
Объединение вузов ускорит строительство студенческого кампуса на пять тысяч мест, который намерены разместить в Демском районе Уфы. Условия проживания в новых общежитиях будут не хуже, чем в квартирах, что также положительно скажется на росте числа абитуриентов.
А вот то, что объединяются технический вуз и гуманитарный даже на руку, говорят организаторы. Пересечение направлений незначительное, а потому, к примеру, о сокращении сотрудников речь вовсе не идет. Скорее наоборот.
Противники слияния не столь оптимистичны. По мнению профессора Роберта Якшибаева, сам процесс может затянуться на годы. Все это время будет неразбериха, которая не лучшим образом отразится как на качестве обучения, так и на престиже вуза, что только отпугнет абитуриентов.
По мнению ученых, объединять вузы нужно, но не в форме полного слияния, а как консорциум – без образования отдельного юридического лица. В этом случае каждый университет сохранит не только свою лицензию, но также историю и бренд.
Процесс объединения вузов может начаться уже с 1 марта. Как раз к этому времени должно выйти постановление правительства страны о начале конкурсного отбора на федеральный грант. Станут понятны и целевые показатели, которые должно выполнять образовательное учреждение. Слияние УГАТУ и БашГУ будет не одномоментным – в общей сложности займет порядка двух лет.
Реорганизация означает распад диссертационных советов, воссоздание которых, по мнению ученых, займет не год и не два. Обещания чиновников сократить этот процесс до двух-трех месяцев воспринимаются настороженно, ведь письменных гарантий пока нет. Единственное, в чем сомневаться сейчас не приходится – грядущая приемная кампания и для УГАТУ, и для БашГУ пройдет как и раньше. Вот только с дипломом какого вуза выйдут выпускники – сказать пока никто не берется.