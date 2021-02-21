Объединение УГАТУ и БашГУ: мнения сторонников и противников

Слияние УГАТУ и БашГУ может начаться уже в ближайшее время. Вопрос с объединением вузов можно считать решенным. По большому счету сейчас прорабатываются механизмы и структура будущего учреждения. Остается придумать и название, которое обязательно должно содержать слово «башкирский» как географическую принадлежность.

Одной из причин, по которой университеты намерены объединить, стало повышенное финансирование. Вуз может "урвать" из федерального бюджета более миллиарда рублей ежегодно. Может ускориться строительство студенческого кампуса. Но не все так гладко, говорят противники слияния.

Пока одни студенты радуются, что успевают закончить свой вуз в прежнем статусе, другие недоумевают, какой диплом они в итоге получат. По разные стороны баррикад сегодня и научное сообщество, у которого слишком много вопросов к грядущему слиянию.

Отток студентов меня беспокоит, надо посмотреть, мы просчитали, все вузы, которые объединялись с 2013 года, при объединении суммарно уменьшились. Это тоже в какой-то мере ухудшает ситуацию, но есть и плюсы. Флюр Исмагилов, заведующий кафедрой электромеханики УГАТУ

В число плюсов сторонники относят повышенный интерес абитуриентов к новому вузу. По словам чиновников, объединенный университет станет более заметным на образовательной карте страны и за ее пределами. Слияние позволит получать больше средств из федерального бюджета в рамках новой программы «Приоритет 2030», а это гранты вплоть до миллиарда рублей в год.

Вопрос в получении долгосрочного финансирования, создании технологических долин, инжиниринговых центров. Там великое множество различных программ и проектов, где мы пока по всем показателям не подходим и остаемся на обочине развития современного высшего образования. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Объединение вузов ускорит строительство студенческого кампуса на пять тысяч мест, который намерены разместить в Демском районе Уфы. Условия проживания в новых общежитиях будут не хуже, чем в квартирах, что также положительно скажется на росте числа абитуриентов.

Чем, например, Казань привлекает? Открываешь сайт КФУ, а там написано: для студентов такие общежития предоставляются. Это как однокомнатная квартира на двоих – стиральная машина там, все. Система же там простая: на первый курс действительно селят туда, а со второго курса в такие же общежития, как у нас. Об этом ведь никто не говорит? Ну а говорить о том, что у нас какое-то обучение не такое, – это неправда. Николай Морозкин, ректор БашГУ

А вот то, что объединяются технический вуз и гуманитарный даже на руку, говорят организаторы. Пересечение направлений незначительное, а потому, к примеру, о сокращении сотрудников речь вовсе не идет. Скорее наоборот.

Да, есть пересечение в бакалавриате и специалитете – 25%, но если смотреть на профили программ, та же самая физика в техническом и классическом исполнении – это разная физика, которая готовит специалистов для разных рынков и разных компаний. Пересечение получается на уровне 6%. И пересечение есть по тем направлениям подготовки вуза, которые востребованы в России. По ним и так будет увеличение контрольных цифр приема в последующем. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Противники слияния не столь оптимистичны. По мнению профессора Роберта Якшибаева, сам процесс может затянуться на годы. Все это время будет неразбериха, которая не лучшим образом отразится как на качестве обучения, так и на престиже вуза, что только отпугнет абитуриентов.

Вот они говорят, мы объединим два университета и ворвемся в десятку лучших университетов мира. Сегодня МГУ бьется, чтобы остаться в сотне ведущих вузом мира, а тут два в целом хороших университета сливаются. УГАТУ и БашГУ входят в сотню лучших вузов России, но сливаясь в одно мы никогда в мировом рейтинги не то что в первую десятку, в первую сотню не войдем. Роберт Якшибаев, директор физико-технического института БашГУ

По мнению ученых, объединять вузы нужно, но не в форме полного слияния, а как консорциум – без образования отдельного юридического лица. В этом случае каждый университет сохранит не только свою лицензию, но также историю и бренд.

Процесс объединения вузов может начаться уже с 1 марта. Как раз к этому времени должно выйти постановление правительства страны о начале конкурсного отбора на федеральный грант. Станут понятны и целевые показатели, которые должно выполнять образовательное учреждение. Слияние УГАТУ и БашГУ будет не одномоментным – в общей сложности займет порядка двух лет.