Отец и сын из Башкирии получили ранения в зоне СВО

Житель села Ижболдино Янаульского района Сергей Чирков служил в зоне специальной военной операции с 2022 года. В ходе боевых действий он получил тяжелое ранение. После лечения мужчине присвоили группу инвалидности и комиссовали.

За время службы Сергей был удостоен нескольких наград, включая медаль генерала Шаймуратова, медали «За отвагу» и «За освобождение Артемовска», сообщили в администрации муниципалитета.

Его сын Иван, также подписавший контракт после срочной службы, недавно приехал домой после ранения, чтобы навестить отца.

Хотя Сергей не является коренным жителем села, именно здесь он смог обрести внутреннюю гармонию.

Нужен отдых не столько физический, сколько для души. Здесь красивые места, которые способствуют уединению и размышлениям о жизни Сергей Чирков, участник СВО

За это время он отремонтировал дом, построил баню и благоустроил двор. Сейчас Сергей мечтает заняться пчеловодством и уже сделал первые шаги для реализации этой цели.

С помощью администрации муниципалитета боец отремонтировал автомобиль, необходимый для поездок.

Я обратился к главе администрации Салавату Гильмиеву с просьбой о ремонте машины. Хотя она не новая, но крайне необходима для деревни и частых поездок в город. Без нее никак не обойтись. Салават Назирович без лишних вопросов помог с ремонтом, и теперь она как новенькая. Сергей Чирков, участник СВО

Кроме того, Сергей подчеркнул, что поддержка тыла была важна как во время службы, так и после возвращения к мирной жизни.

