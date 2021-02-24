В двух районах Башкирии продлили ограничение движения для машин

В Башкирии введено ограничение движения для всех машин. Причина этому – неблагоприятные погодные условия. Вторые сутки подряд в республике фиксируются аномально холодная погода и сильная метель.
На дорогах в Баймакском и Абзелиловском районах продлили ограничение для всех машин до 21:00 24 февраля.
Это касается следующих дорог:
Аскарово — Альмухаметово — Сибай (км 0+000 — км 66+600);
Подъезд к г. Магнитогорску (км 0+000 — км 4+900);
Озерное отделение совхоза — Кусимовский рудник (км 0+000 — км 27+700);
Центральная усадьба совхоза «Красная Башкирия» — Покровка (км 0+000 — км 16+700);
Сибай — Кусеево — Халилово (км 0+000 — км 41+100);
Магнитогорск — Ира (км 84+000 — км 89+900, км 97+300 — км 156+100);
Серменево — Амангильдино — Баймак (км 101+800 — км 183+200)
Сибай — Акъяр (км 0+000 — км 46+100).
Напомним, из-за сильной метели на трассе Уфа-Оренбург произошла массовая авария. На дороге столкнулись десятки машин.