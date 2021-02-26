В Уфе многодетному вдовцу собрали миллион на погашение долга по ипотеке

Многодетному вдовцу собрали миллион. Ещё недавно Богдан Демченко с тремя детьми был под угрозой выселения из собственной квартиры. Просьбы о помощи в интернете разместили друзья мужчины.

Из-за эпидемии коронавируса у Богдана возникли сложности на работе. Образовалась задолженность по ипотеке за квартиру. По требованию банка на него завели исполнительное производство. Кроме того, в феврале скончалась его жена Наталья, мужчина вынужден был уйти в декретный отпуск. Чтобы содержать семью, уфимец таксует, пока его старшая дочь нянчится с младшей. На призывы помощи откликнулись как обычные жители республики, так и различные организации.