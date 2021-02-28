В Уфе мост-вставка через Белую готов наполовину

На ускорение строительства Восточного выезда в Уфе направят еще полтора млрд рублей дополнительных средств. Деньги выделят из федерального бюджета. Решение было принято на заседании правительства России.
Финансовую помощь в размере 100 миллиардов распределили между регионами как для ремонта существующего дорожного полотна, так и для строительства новых инфраструктурных проектов. Восточный выезд попал в их число, и получит крупный денежный транш, что позволит увеличить объемы работ на объекте. В проекте – автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфу в створе улицы им. Города Галле и дорога от моста до федеральной трассы М5.
На другом крупном объекте строители прошли полпути. Можно сказать, наполовину построен новый мост через Белую – готовы 330 метров из 688. Сам мост планируется открыть в октябре этого года. А месяцем ранее должна завершиться реконструкция развязки по улице Заки Валиди и проспекту Салавата Юлаева.
Строительство Бельского моста ведется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость – 3,5 млрд рублей.