В Уфе мост-вставка через Белую готов наполовину

На ускорение строительства Восточного выезда в Уфе направят еще полтора млрд рублей дополнительных средств. Деньги выделят из федерального бюджета. Решение было принято на заседании правительства России.

Финансовую помощь в размере 100 миллиардов распределили между регионами как для ремонта существующего дорожного полотна, так и для строительства новых инфраструктурных проектов. Восточный выезд попал в их число, и получит крупный денежный транш, что позволит увеличить объемы работ на объекте. В проекте – автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфу в створе улицы им. Города Галле и дорога от моста до федеральной трассы М5.