В Уфе открылась выставка «Золотой мост в историю», посвященная 100-летию со дня рождения Яныбая Хамматова. В Национальном музее посетители смогли узнать, почему автор начал писать романы после 40 лет, почему его называют «башкирским Толстым», увидели рукописи неопубликованных романов, услышали, как он поет.
В рамках выставки также провели творческие и литературные встречи, лекции и дискуссии о влиянии творчества Хамматова на современную литературу, шахматный турнир, посвященный памяти мастера художественного слова. 100-летний юбилей со дня рождения выдающего писателя – одно из значимых культурных событий республики 2025 года.