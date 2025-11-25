В Уфе открылась выставка «Золотой мост в историю», посвященная 100-летию со дня рождения Яныбая Хамматова. В Национальном музее посетители смогли узнать, почему автор начал писать романы после 40 лет, почему его называют «башкирским Толстым», увидели рукописи неопубликованных романов, услышали, как он поет.