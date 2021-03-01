В Башкирии отпустили домой мужчину, который полгода прожил с трупом брата

Накануне Башкирию потрясла жуткая новость - житель Уфы Алексей Брагин на протяжении нескольких месяцев жил в одной квартире с разлагающимся телом своего младшего брата Павла. В деле появились новые подробности.

Пропажу Павла заметили около полугода назад соседи, однако о его исчезновении никто в полицию не заявлял. Сначала его брат Алексей рассказывал, что он вахте, а после якобы уехал в командировку. Также в квартиру приходили родственники, но зайти в комнату погибшего они не могли, так как дверь была заперта на замок.

Отметим, что Алексей Брагин ранее уже был судим за убийство. Связываться с ним соседи опасались, так как на какие-либо замечания он реагировал неадекватно: то выливал на них помои, то наносил вред автомобилям.