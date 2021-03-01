«Переговоров больше не будет»: Радий Хабиров предупредил частных перевозчиков

В течение 2020 года мы постоянно предупреждали перевозчиков о необходимости применения контрольно-кассовой техники. Уже в этом году мы попытались достучаться до частных перевозчиков в ходе неоднократных обращений их на диалог и в мэрию Уфы, и в Министерство транспорта. Соответственно, сегодня я принял решение, что больше переговоров не будет. Всегда говорил, что с очень большим уважением отношусь к этому труду, это очень тяжелый труд, но каждый раз обращался к частным перевозчикам, что этого больше не будет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан