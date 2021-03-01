«Переговоров больше не будет»: Радий Хабиров предупредил частных перевозчиков

Переговоров с частными перевозчиками пассажиров больше не будет. Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Решение принято после того, как фиксировались многочисленные нарушения требований федерального законодательства о приеме безналичной оплаты за проезд.
Уже на этой неделе проведут рейды среди частных пассажирских перевозчиков. Это связано с тем, что многие из них не принимали безналичную оплату, либо она шла с нарушениями. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что время вышло и переговоров больше не будет. Еще одно новшество – до конца года в Уфе уберут все автобусы марки ПАЗ.
Переговоров не будет и с застройщиками, которые нарушают закон. Радий Хабиров привел в пример компанию «Стройдевелопмент», которая начала возводить жилой дом из 27 этажей на Армавирской в Уфе. Хотя по закону положено 4-6 этажей. Глава Башкортостана поручил прекратить строительство объекта и в противовес объявил о запуске первого «честного эксперимента» в этой сфере.
Проект «Атайсал» стартовал в Башкортостане. Он поможет систематизировать взаимопомощь в республике. Если меценат хочет помочь малой родине, то он сможет это сделать при организационной поддержке органов власти.
Руководитель республики поднял также тему воспитания школьников. Сейчас проводится проверка одного из классов, где большинство учеников курят сигареты. На федеральных трассах в Башкортостане установят сто камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. По поручению Главы Башкортостана определяются места их установки.