В Уфе мужчина, проживший с трупом полгода, бросается на детей и женщин

Уфимец Алексей полгода прожил с бездыханным телом своего брата Павла. Шокирующая история произошла в Черниковке. По словам мужчины, он все это время думал, что его родственник в отъезде: дверь-то в комнату закрыта.
Прибывшие на место сотрудники полиции забрали Алексея в участок для выяснения обстоятельств трагедии, однако через некоторое время он был отпущен домой. Как удалось выяснить bash.news, смерть Павла не носит насильственный характер.
История потрясла не только близких Павла, но и соседей двух братьев. Жители близ лежащих домов побаиваются странного поведения Алексея. По их словам, мужчина ведет себя неадекватно и бросается на людей. К тому же, их пугает судимость соседа: Алексей отбывал наказание за убийство. Последней из "жертв" стала местная жительница Наталья.
Женщина написала заявление в полицию по этому поводу. Сегодня к Алексею придет участковый, который будет решать его дальнейшую судьбу.
Напомним, уфимец несколько месяцев жил в одной квартире с разлагающимся телом брата. Тревогу забили соседи. На место приехал пасынок умершего и обнаружил своего отчима в мумифицированном виде. Всех родственников увезли на допрос следователи.