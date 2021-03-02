В Уфе мужчина, проживший с трупом полгода, бросается на детей и женщин

Уфимец Алексей полгода прожил с бездыханным телом своего брата Павла. Шокирующая история произошла в Черниковке. По словам мужчины, он все это время думал, что его родственник в отъезде: дверь-то в комнату закрыта.

Прибывшие на место сотрудники полиции забрали Алексея в участок для выяснения обстоятельств трагедии, однако через некоторое время он был отпущен домой. Как удалось выяснить bash.news, смерть Павла не носит насильственный характер.

История потрясла не только близких Павла, но и соседей двух братьев. Жители близ лежащих домов побаиваются странного поведения Алексея. По их словам, мужчина ведет себя неадекватно и бросается на людей. К тому же, их пугает судимость соседа: Алексей отбывал наказание за убийство. Последней из "жертв" стала местная жительница Наталья.

Накануне, возвращаясь со школы с ребёнком, он на нас напал. Ничего, конечно, не сделал, но напугал дико. Матом орал, пена изо рта. Дочь плакала потом, еле успокоила. Наталья К., соседка Алексея

Женщина написала заявление в полицию по этому поводу. Сегодня к Алексею придет участковый, который будет решать его дальнейшую судьбу.