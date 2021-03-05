Появились подробности жуткого ДТП на железнодорожном переезде в Башкирии

Сегодня, 5 марта, в Башкирии зафиксирована смертельная авария на железнодорожном переезде. Инцидент произошёл в Архангельском районе, где столкнулись «Лада Калина» и электричка.

Авария произошла около 08:30 на 22 км автодороги Перегон-Приуралье-Карламан. 57-летний мужчина на «Лада Калина» допустил столкновение с электрической. По предварительной информации, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, при этом объехав остановившиеся автомобили.

Машину сильно зажало. 57-летний мужчина и его 65-летняя сожительница скончались на месте аварии. С тяжелыми травмами был госпитализирован 40-летний сын погибшей.

Сейчас ведётся разбирательство, чтобы выяснить все детали произошедшей трагедии.