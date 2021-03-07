В ковид-госпитале Стерлитамака заработали оперблок и родильный зал

С первого марта в клинико-диагностическом инфекционном центре в Стерлитамаке заработали операционный блок и родильный зал. Теперь лечебное учреждение может принимать экстренных пациентов с COVID-19 для оказания хирургической и акушерской помощи. Первую операцию врачи уже провели. Под нож лёг мужчина, страдающий циррозом печени. С помощью прокола брюшной полости у него удалили 3,5 литра накопившейся жидкости. Но перед этим врачи не раз проводили тренировочные операции.

Этот звук отсчитывает ритм жизни в стенах «красной зоны» Стерлитамакской больницы. И за жизнь за этой дверью борются ежеминутно. Врачи, рискуя своим здоровьем, стараются помочь больным. За считанные сутки коронавирус сбивает человека с ног и буквально перекрывает ему кислород. В основном пациенты госпиталя – люди пожилого возраста и средних лет, но ковид способен приковать к кровати и молодых.

В каждой палате к кроватям подведен кислород, многие периодически надевают маску, чтобы подышать. Больным тут рекомендуют лежать на животе – так лучше для легких.

Каждый из этих врачей мечтает о том дне, когда из больницы выпишут последнего ковид-пациента. Больные же, в свою очередь, восхищаются самоотверженностью медиков.

Где таких врачей нашли хороших? Медицинский персонал очень добрый, внимательный. Большое вам спасибо. Лечение проходит отлично, я такого не видел нигде. Николай Рудаков, пациент клинико-диагностического инфекционного центра г. Стерлитамак

Резеда Алибаева в России одной из первых шагнула в «красную зону», еще в московский клинике. С начала пандемии женщина спасает жизни.

Оборудование, дорогие лекарства. Сейчас у врачей нет недостатка ни в чём. По сравнению с началом пандемии. И всё ради того, чтобы сохранить жизнь пациентам.

На операционном столе – врач. И не смотря на то, что хирургическое вмешательство фиктивное, доктора отрабатывают всё до мелочей. Последовательность действий отточена до идеала. Готовность к принятию экстренных больных в Стерлитамакском госпитале оценили и коллеги из Уфы.

Ковид-госпиталь в Стерлитамаке практически уникальный. При его строительстве учли все недочёты, которые допустили в прошлом. Клиника включает в себя 70 изолированных боксов. Пиковая вместимость – 350 пациентов.

Кроме обычных и реанимационных палат, здесь предусмотрен хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии и комфортабельное общежитие для персонала. Но самое главное – родильное и детское отделения. Для экстренных рожениц с диагнозом ковид это спасение.

После подробной экскурсии – выход в шлюз, где происходит санитарная обработка. Выдержать целую смену в противочумном костюме – настоящее испытание. В герметичном капюшоне плохо слышно, в полиэтиленовом комбинезоне жарко, в маске – нечем дышать, пластиковые очки постоянно запотевают. Минут через 15 я была готова упасть в обморок, но врачи работают так по шесть часов и больше. Говорят, что уже привыкли и что сейчас в костюме им намного комфортней, чем летом.