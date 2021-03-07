В Уфе на базе УМПО откроют первый в России учебно-производственный комплекс

Первый в России учебно-производственный комплекс откроют в Уфе на базе «ОДК-УМПО». Это стало возможным благодаря сотрудничеству Башкортостана и госкорпорации «Ростех». Индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, который на неделе посетил столицу, во время встречи с главой республики также сообщил, что корпорация поддержит финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который уже в этом году соберёт в Уфе более полутора тысяч молодых рабочих и инженеров со всей России.

Башкирские детали на российских самолётах. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» получила заказ на изготовление и поставку комплектующих для гражданских авиалайнеров Sukhoi SuperJet New и МС-21. Обойти конкурентов в конкурсе помогло в том числе техническое перевооружение испытательного центра. Инвестпроект обошелся заводу в 280 миллионов рублей.

Здесь проводятся тепловые испытания, вибрационные, испытания на статическую прочность. На живучесть изделий. Эти все изделия производятся под контролем военного заказчика. Радик Бикбулатов, начальник объединённого испытательного центра АП «Гидравлика»

Гидравлика – объект стратегический, выпускающий продукцию в том числе и для Министерства обороны России, поэтому снимать уникальное оборудование, на котором работают специалисты, нам не разрешили. В кадр попали станки только для гражданских целей. С полной мощностью завода смогли ознакомиться Глава Башкортостана Радий Хабиров и индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Он отметил, что нашу республику можно назвать опорным пунктом для авиационной промышленности страны. Предприятия региона выпускают до 40 процентов двигателей, необходимых авиакластеру. Новый заказ получен в феврале.

Буквально на позапрошлой неделе состоялся конкурс по гидравлической системе самолета МС-21. Мы его успешно выиграли, и теперь предстоит большая работа. Дело в том, что гидравлическую систему целиком в России никто не проектировал. Такой проект впервые. Поэтому работа предстоит очень серьезная, и мы к ней готовимся. Виктор Новиков, генеральный директор уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика»

На территории «Гидравлики» располагается ещё одно высокотехнологичное предприятие – ООО «ЕСМ». На нём производят электрохимические станки для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов. Продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом. Глава республики Радий Хабиров пригласил генерального директора завода Алексея Долгушина на «Промышленный час», чтобы обсудить возможности наращивания производства. А итоги и перспективы сотрудничества между Башкортостаном и авиакомплексом «Ростех» рассмотрели на заседании межведомственной комиссии.

Конечно, прежде всего хочу поблагодарить корпорацию «Ростех» за деятельную поддержку наших промышленных предприятий. Мы достойно прошли непростой 2020 год, не допустили обвала в промышленности. Индекс промпроизводства составил 98 процентов. То есть почти сравнялись с результатами достаточно успешного 2019 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан и госкорпорация провели совместную работу по созданию в республике Научно-образовательного центра мирового уровня. «Ростех» также реализовал в регионе ряд инвестиционных проектов. На «ОДК-УМПО» открыт крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей. Объем вложений составил почти 9 миллиардов рублей. В целях увеличения объема выручки и выхода на новые рынки почти 2 миллиарда направят на модернизацию предприятия «Прогресс». На 50% в прошлом году вырос объем производства на Кумертауском «КумАПП». При поддержке республики и «Ростеха» градообразующее предприятие смогло преодолеть кризис и выйти на новый уровень.

Мы хотим на авиавыставке МАКС уже в этом году достойно представить на площадке «Ростеха» наш уже модернизированный вертолёт для тушения пожаров. Это для нас тоже большое событие. Конечно, ждём строительства на УМПО предприятия по подготовке кадров. Это уникальный проект, который является первым в Российской Федерации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Я считаю, что работа очень позитивная. И сегодняшнее посещение «Гидравлики» показало, что та работа, которая проводится на предприятии, она успешная. Мы посмотрели стенд по ВСУ. Я считаю, что это очень приличная работа. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростех»