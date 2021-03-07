В Уфе на базе УМПО откроют первый в России учебно-производственный комплекс

Первый в России учебно-производственный комплекс откроют в Уфе на базе «ОДК-УМПО». Это стало возможным благодаря сотрудничеству Башкортостана и госкорпорации «Ростех». Индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, который на неделе посетил столицу, во время встречи с главой республики также сообщил, что корпорация поддержит финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, который уже в этом году соберёт в Уфе более полутора тысяч молодых рабочих и инженеров со всей России.
Башкирские детали на российских самолётах. Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика» получила заказ на изготовление и поставку комплектующих для гражданских авиалайнеров Sukhoi SuperJet New и МС-21. Обойти конкурентов в конкурсе помогло в том числе техническое перевооружение испытательного центра. Инвестпроект обошелся заводу в 280 миллионов рублей.
Гидравлика – объект стратегический, выпускающий продукцию в том числе и для Министерства обороны России, поэтому снимать уникальное оборудование, на котором работают специалисты, нам не разрешили. В кадр попали станки только для гражданских целей. С полной мощностью завода смогли ознакомиться Глава Башкортостана Радий Хабиров и индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Он отметил, что нашу республику можно назвать опорным пунктом для авиационной промышленности страны. Предприятия региона выпускают до 40 процентов двигателей, необходимых авиакластеру. Новый заказ получен в феврале.
На территории «Гидравлики» располагается ещё одно высокотехнологичное предприятие – ООО «ЕСМ». На нём производят электрохимические станки для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов. Продукция пользуется спросом как в России, так и за рубежом. Глава республики Радий Хабиров пригласил генерального директора завода Алексея Долгушина на «Промышленный час», чтобы обсудить возможности наращивания производства. А итоги и перспективы сотрудничества между Башкортостаном и авиакомплексом «Ростех» рассмотрели на заседании межведомственной комиссии.
Башкортостан и госкорпорация провели совместную работу по созданию в республике Научно-образовательного центра мирового уровня. «Ростех» также реализовал в регионе ряд инвестиционных проектов. На «ОДК-УМПО» открыт крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей. Объем вложений составил почти 9 миллиардов рублей. В целях увеличения объема выручки и выхода на новые рынки почти 2 миллиарда направят на модернизацию предприятия «Прогресс». На 50% в прошлом году вырос объем производства на Кумертауском «КумАПП». При поддержке республики и «Ростеха» градообразующее предприятие смогло преодолеть кризис и выйти на новый уровень.
Индустриальный директор авиакластера в ходе заседания межведомственной комиссии также отметил, что «Ростех» поддержит финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который соберёт в Уфе более полутора тысяч молодых рабочих и инженеров со всех регионов России. Госкорпорация не останется в стороне и от создания второй открытой экономической зоны, на этот раз технико-внедренческого типа. О начале формирования документов сообщил глава республики.