В Башкирии замглавы Минсельхоза России посетил молочный комплекс

Роман Некрасов посетил молочный комплекс племзавода «Урожай» в Илишевском районе республики. В ходе рабочей поездки заместитель сельского хозяйства России оценил работу доильных роботов «Волшебник».
Техника отечественного производства полностью справляется с поставленными задачами. Стоит отметить, что «Урожай» – один из крупнейших в регионе производителей высококачественного молока. На предприятии построены здания коровника на 600 голов и доильный зал, где содержится две сотни животных, установлены 14 машин.
Продолжается также строительство родильного отделения и еще одного помещения на 600 голов. Реализация проходит в рамках инвестиционного проекта «Роботизированный комплекс на 1500 дойных коров». Роман Некрасов оценил технологии, внедренные в районе.