В Башкирии замглавы Минсельхоза России посетил молочный комплекс

Техника отечественного производства полностью справляется с поставленными задачами. Стоит отметить, что «Урожай» – один из крупнейших в регионе производителей высококачественного молока. На предприятии построены здания коровника на 600 голов и доильный зал, где содержится две сотни животных, установлены 14 машин.