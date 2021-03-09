В Башкирии назвали основные причины смертности в 2020 году

Выпускники школ в Башкирии могут временно перейти на шестидневку. Радий Хабиров поручил Минобрнауки обсудить с учителями и родительским сообществом вариант временного возврата учащихся 9 и 11 классов к обучению по субботам. Как пояснил Глава республики, это связано с вынужденным переходом в дистанционный формат. Дополнительный учебный день поможет детям наверстать знания и качественнее подготовиться к ЕГЭ.

Болезни системы кровообращения, органов дыхания, новообразования и внешние факторы – таковы основные причины смертности в Башкортостане в 2020 году. Об этом также сообщили на оперативном совещании в правительстве. По словам вице-премьера – министра здравоохранения республики Максима Забелина, на инфекционные и паразитарные заболевания приходилось лишь 1,5% летальных случаев. Общий коэффициент смертности в регионе вырос на 23,1 процента.

Вроде бы, речь идет о тысячах людей и о больших процентах. Получится, если за каждую жизнь мы будем бороться, тогда мы эту проблему решим. Это многомерная работа. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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