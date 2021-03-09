В Башкирии назвали основные причины смертности в 2020 году

Выпускники школ в Башкирии могут временно перейти на шестидневку. Радий Хабиров поручил Минобрнауки обсудить с учителями и родительским сообществом вариант временного возврата учащихся 9 и 11 классов к обучению по субботам. Как пояснил Глава республики, это связано с вынужденным переходом в дистанционный формат. Дополнительный учебный день поможет детям наверстать знания и качественнее подготовиться к ЕГЭ.