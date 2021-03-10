В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии с грузовиками

9 марта в Уфимском районе произошла смертельная авария с грузовиками. По факту смерти двух человек было возбуждено уголовное дело.

Инцидент зафиксирован на 1456 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Следствию удалось выяснить, что 42-летний житель Республики Дагестан управлял фурой, двигаясь со стороны Самары в сторону Челябинска. В этот момент мужчина допустил столкновение с попутным автомобилем «Митсубиси Лансер», после чего транспорт откинуло на ещё один грузовик под управление 47-летнего водителя.