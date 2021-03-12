В Башкирии 10 населенных пунктов всё ещё «заперты» из-за метели

Из-за сильной метели и снегопада ещё 10 деревень и сёл остаются оторваны от мира. Дороги заметены снегом со вчерашнего дня.

Сейчас ведутся работы по очистке снега на подъездах к населенным пунктам Хайбуллинского и Зилаирского районов. В «снежном плену» оказались 1062 человека, среди которых 119 детей. С последствиями снегопада борются 22 единицы техники.

Пресс-служба МЧС по РБ отмечает, что очистку дорог планируется закончить к концу сегодняшнего дня. Жалоб от местного населения не поступало.