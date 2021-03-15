Растолстевший лабрадор из Уфы начал выздоравливать

Лабрадор из Уфы по кличке Хаммер идёт на поправку. Напомним, от растолстевшего пса отказались хозяева – они хотели усыпить несчастного. Однако волонтёры организации «ЛАБРиКО» взяли на себя заботу о пухлом псе.

Когда хозяева привели толстячка в ветклинику, цифры на весах показали ужасающие 88 кг. Вес Хаммера поразил даже опытных ветеринаров. Из-за лишнего веса лабрадор сильно страдал, не мог нормально двигаться. У несчастного начались проблемы с сердцем.

Благодаря диете и заботе волонтёров Хаммер начал сбрасывать вес. И вот впервые за долго время весы показали – 79,6 кг. За месяц Хаммер смог сбросить 8 кг.

Лабрадор постепенно возвращается к активной жизни – уже с радостью встречает новости о прогулке, может бегать и ложиться на спину.

Хорошие результаты. Не сильно быстро, не сильно медленно. Всё идёт прям, как надо. И Хаммер прям явно с каждым уходящим килограммом становится всё активнее и веселее. Мы на верном пути! волонтёры «ЛАБРиКО»