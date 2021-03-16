В Башкирии семейная пара убила и расчленила собутыльника

Гафурийский межрайонный суд Башкирии оставил под стражей 47-летнюю местную жительницу, которая обвиняется в жутком убийстве.

Напомним, 1 января близкие 53-летнего мужчины забили тревогу – он внезапно пропал без вести. Поиски сельчанина привели к его знакомым, у которых, по словам очевидцев, его видели в последний раз. Сначала пара сожителей отрицала, что мужчина приходил к ним в гости, но вскоре полицейские нашли в подвале их дома пакет с останками тела.

Выяснилось, что сельчанин пришёл к родственнику и его сожительнице в гости в первый день нового года. Между ними завязалась неприятная ссора, во время которой женщина схватила нож и ударила им оппонента в горло. От потери крови мужчина скончался на месте происшествия.

Сожители решили избавиться от тела убитого – они расчленили его, сложили в пакет и спрятали в подвал с намерением после избавиться от останков. Но задуманное совершить не успели – в дом нагрянула полиция.