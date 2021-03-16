Стал известен источник розлива нефтепродуктов в реке Уфа

14 марта жители башкирской столицы заметили в реке Уфе странное пятно, похожее на разлив нефтепродуктов. Оно расположилось в микрорайоне Сипайлово перед жилыми домами №67-71 по улице Набережная реки Уфы.

На место инцидента с срочном порядке прибыли сотрудники специализированных ведомств. Министерство экологии Башкирии провело собственную проверку по факту розлива нефтепродуктов в реке.

Выяснилось, что в воду выходит труба ливневой канализации с набережной, которая эксплуатируется Спецуправлением по ремонту и содержанию искусственных сооружений (МБУ СУРСИС). Место было обработано сорбентом, пятно огорожено, а пробы были доставлены в лабораторию. Экспертиза показала содержание нефтепродуктов в пределах 4 ПДК.

Скорее всего, нефтепродукты были слиты в колодец ливневой канализации около дома №69 неустановленными лицами.

Угрозы жизни и здоровью людей нет.