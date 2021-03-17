Мэр Нефтекамска прокомментировал скандальный отказ девочки от собственной матери

Сообщается, что мать не занимается воспитанием и обеспечением всем необходимым своих детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами, кроме того, у нее отсутствует постоянное место жительства, в связи с чем, ее 16-летняя дочь хочет лишить ее родительских прав в отношении ее и ее младшего брата. Однако, несмотря на неоднократные обращения в отдел опеки и попечительства администрации города Нефтекамска, до настоящего времени мать не лишена родительских прав и ее сын проживает с ней.

пресс-служба СК РФ по РБ