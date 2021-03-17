Мэр Нефтекамска прокомментировал скандальный отказ девочки от собственной матери
Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска, прокомментировал скандал в семье Отрадных. 16-летняя девочка требует лишить свою маму родительских прав.
Напомним, накануне, 16 марта, в эфире программы «Мужское/Женское» обсуждали печальную ситуацию многодетной семьи из Нефтекамска. Дети обвиняют свою маму в невыполнении родительских обязанностей. Сейчас 16-летняя старшая дочка живёт в общежитии учебного учреждения, а трое младших детей – с отцом в ХМАО. С родной мамой проживает только 14-летний сын.
Думаю, вчера многие из вас смотрели программу «Мужское Женское» на Первом канале. Обсуждали историю семьи Отрадных. Действительно, страшная ситуация. Органы опеки хотели, в первую очередь, сохранить семью. Но, к сожалению, не учитывали все факты. Дети настроены на крайние меры - хотят лишить свою мать родительских прав.
Ратмир Мавлиев, мэр Нефтекамска
Как отмечает пресс-служба СК РФ по РБ, мать не занимается воспитанием детей, часто выпивает и употребляет наркотики, не предоставляет им самые минимальные удобства для жизни.
Сообщается, что мать не занимается воспитанием и обеспечением всем необходимым своих детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами, кроме того, у нее отсутствует постоянное место жительства, в связи с чем, ее 16-летняя дочь хочет лишить ее родительских прав в отношении ее и ее младшего брата. Однако, несмотря на неоднократные обращения в отдел опеки и попечительства администрации города Нефтекамска, до настоящего времени мать не лишена родительских прав и ее сын проживает с ней.
пресс-служба СК РФ по РБ
Мэр Нефтекамска пообещал разобраться в непростой ситуации. Деятельность компетентных лиц будет также проверена.
Встретился с Ангелиной. Поговорили. Пока рано делать какие-то выводы. Будем разбираться. Ведется проверка, после которой будет дана соответствующая оценка действиям всех должностных лиц.