Мужчина, убивший человека в центре Уфы, попытался покончить с собой

В центре Уфы неизвестный мужчина зарезал человека. Все это происходило на глазах десятков людей.

Как стало известно bash.news, мужчина, на которого напали с ножом, скончался от обильной кровопотери. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Собеседник также добавил, что нападавший мужчина попытался скрыться, однако позже был обнаружен буквально в квартале от места трагедии. Уфимец пытался покончить с собой, но до конца довести начатое не успел. На данный момент остается неизвестным состояние нападавшего.