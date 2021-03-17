Зарезанный в Уфе юрист перед смертью назвал имя убийцы

Стала известна личность мужчины, зарезанного в центре Уфы. Как удалось выяснить корреспондентам bash.news, убитым оказался известный юрист Андрей Елисеев (имя изменено, - прим.ред.). Мужчина был женат, имел двоих детей, а на подходе был третий ребенок – супруга Андрея беременна.

Также известно, что мужчину убил некий Сергей Яшин (имя изменено, - прим.ред.). По словам близких Андрея, нападавший хотел покончить жизнь самоубийством. Ранее редакция bash.news сообщала о том, что мужчина предпринял попытку свести счеты с жизнью, однако она не увенчалась успехом. По данным регионального Следкома, сейчас он находится в больнице.

Имя убийцы мужчина успел произнести перед самой смертью. Его последние слова попали на видео. На кадрах видно, как он просит скорее оказать ему помощь и еле ловит воздух ртом. На вопрос любопытных горожан: «Это что, таксист или кто вас [пырнул ножом]?», он лишь отрицательно кивнул головой.

Уфимка Людмила Саркеева одной из первых оказалась на месте трагедии. Именно на ее глазах убивали столичного юриста. Девушка решила остановиться, чтобы помочь умирающему мужчине.

На проезжей части по Пушкина бежал. Никто не мог спасти. Нанес ему 5 ножевых ранений. Две девушки оказывали помощь, остановились. Никто не останавливался. Другие остановились, когда увидели, что уже лужа крови. Людмила Саркеева, жительница Уфы

Журналистам bash.news на месте событий удалось выяснить, что конфликт между мужчинами начался из-за рабочих вопросов. Погибший взыскивал с компании нападавшего долг. Судя по всему, что-то пошло не так, ссора переросла в драку и последующую резню у всех на глазах.