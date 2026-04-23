В Уфе прошла церемония взвешивания перед вечером профессионального бокса

В Уфе прошла церемония официального взвешивания перед вечером профессионального бокса. Турнир под названием «IBA.PRO 17» пройдёт во Дворце борьбы в пятницу, 24 апреля. В главном бою башкирский боксёр Артур Субханкулов сразится с соперником из Таджикистана Баходуром Усмоновым за звание обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.