В Уфе прошла церемония взвешивания перед вечером профессионального бокса

В Уфе прошла церемония официального взвешивания перед вечером профессионального бокса. Турнир под названием «IBA.PRO 17» пройдёт во Дворце борьбы в пятницу, 24 апреля. В главном бою башкирский боксёр Артур Субханкулов сразится с соперником из Таджикистана Баходуром Усмоновым за звание обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.
Данис Габдрафиков будет оспаривать титул чемпиона Азии по версии WBA в бою с соперником из Казахстана Рахатом Сейтжаном. Азалия Аминева сразится за пояс WBA Asia в первом полусреднем весе с соперницей из Нигерии. Бекхан Исраилов проведёт рейтинговый поединок в тяжёлом весе категории с представителем Сербии Теймуразом Суровым.