В Уфе прошла церемония взвешивания перед вечером профессионального бокса

В Уфе прошла церемония официального взвешивания перед вечером профессионального бокса. Турнир под названием «IBA.PRO 17» пройдёт во Дворце борьбы в пятницу, 24 апреля. В главном бою башкирский боксёр Артур Субханкулов сразится с соперником из Таджикистана Баходуром Усмоновым за звание обязательного претендента на звание чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

Данис Габдрафиков будет оспаривать титул чемпиона Азии по версии WBA в бою с соперником из Казахстана Рахатом Сейтжаном. Азалия Аминева сразится за пояс WBA Asia в первом полусреднем весе с соперницей из Нигерии. Бекхан Исраилов проведёт рейтинговый поединок в тяжёлом весе категории с представителем Сербии Теймуразом Суровым.

Думаю, он приехал сюда с хорошим настроем. Я дома. Бой за вторую позицию. Будет интересное зрелище, интересный бой. Все любители бокса, завтра во Дворец Борьбы приходите.

Артур Субханкулов, мастер спорта России международного класса по боксу

Соперница хорошая, опытная. Провела уже много боёв на профессиональном ринге. Легко не будет, и болельщики ждали, чтобы не было лёгких соперниц. Говорят, что им неинтересно смотреть. Завтра будет интересно.

Азалия Аминева, мастер спорта России международного класса по боксу
