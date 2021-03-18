Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное видео с бабушкой из Башкирии

К известной телеведущей Ляйсан Утяшевой приехала бабушка. Об этом экс-спортсменка рассказала в социальных сетях.
Бабушка приехала к телеведущей из родного села в Башкирии. Напомним, Ляйсан Утяшева родом из Раевского района.
Телеведущая отметила, что снова чувствует себя маленькой девочкой и очень рада приезду любимой «нэнэюшки».
Этим летом Ляйсан Утяшева провела отпуск в родной деревне. Своим времяпрепровождением, красивыми фото и весёлыми видео телеведущая делилась с подписчиками.
Фото: liasanutiasheva