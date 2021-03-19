В Уфе завершили поиски парня, который оставил странную записку

В Уфе завершились поиски 27-летнего Дмитрия Васильева. Напомним, парень пропал при загадочных обстоятельствах 17 марта.

В злополучный день он взял с собой только телефон и паспорт, оставил родным странное послание и пропал. Содержание записки напугало семью Дмитрия: он попросил простить его за «эгоистичный» поступок и постараться переехать.

Такое странное поведение Дмитрия могло объяснять долгами по микрозаймам, ведь в записке он просил семью не брать трубки, если будут звонить коллекторы.