В Уфе завершили поиски парня, который оставил странную записку

В Уфе завершились поиски 27-летнего Дмитрия Васильева. Напомним, парень пропал при загадочных обстоятельствах 17 марта.
В злополучный день он взял с собой только телефон и паспорт, оставил родным странное послание и пропал. Содержание записки напугало семью Дмитрия: он попросил простить его за «эгоистичный» поступок и постараться переехать.
Такое странное поведение Дмитрия могло объяснять долгами по микрозаймам, ведь в записке он просил семью не брать трубки, если будут звонить коллекторы.
Сегодня, 19 марта, ИА «Башинформ» со ссылкой на брата Дмитрия сообщило, что парень найден живым и здоровым. Семья благодарит всех неравнодушных за содействие в поисках.