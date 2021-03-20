В Архангельском районе Башкирии опубликуют свой учебник истории

В издание войдут воспоминания местных жителей о малой родине. Работа велась несколько лет. Энциклопедия о муниципалитете станет частью другой, более масштабной – Башкирской энциклопедии, и, возможно, займет свое место в школьных библиотеках.

Рецепт 200-летней давности. Храм построили рабочие, которые трудились на местном предприятии. Оно, к слову, и стало селообразующим. На Архангельский медеплавильный завод ехали работать со всей страны и даже из-за рубежа.

Здесь были переселенцы из разных уголков России, рабочая сила, которая нуждалась в храме, и возвели этот старинный храм. У нас в районе проживает много латышей – в единственном в республике в таком количестве. Отец Евгений

Большинство латышей тогда были приверженцами католической религии. Для них в церкви возвели отдельный пристрой. Сейчас он используется как основной, но между собой многие прихожане его по-прежнему называют латышским.

Когда-то бывшие личными дневники, письма, фотографии и даже треуголки с фронта, теперь стали достоянием всего района. История хранится в местной библиотеке. Здесь и собирали воспоминания. Искали их по всему миру.

Искали земляков за пределами района, республики и даже страны. В Калифорнию даже был звонок. Елена Муртазина, директор Архангельской централизованной библиотечной системы

Мини-энциклопедия у района уже была, но только на башкирском языке. Её ещё в начале 2000-х начала составлять местная учительница, для которой сбор историй односельчан стал хобби. Издание 300 экземпляров женщине обошлось в 300 тысяч рублей. Пришлось взять кредит.

Для деревни сумма большая. Я вырастила 70 гусей и продала, чтобы выплатить ссуду. Насия Юсупова

Возможно, новая, ещё не опубликованная энциклопедия о жизни Архангельского района станет частью другой – Башкирской энциклопедии.

С 2014 года мы возобновили подготовку районных энциклопедий после большого перерыва. Работаем комплексно с администрациями и жителями. Архангельскую энциклопедию начали составлять в 2017 году. Клара Аглиуллина, генеральный директор научно-издательского комплекса “Башкирская энциклопедия”