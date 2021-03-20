В Архангельском районе Башкирии опубликуют свой учебник истории

В издание войдут воспоминания местных жителей о малой родине. Работа велась несколько лет. Энциклопедия о муниципалитете станет частью другой, более масштабной – Башкирской энциклопедии, и, возможно, займет свое место в школьных библиотеках.
Рецепт 200-летней давности. Храм построили рабочие, которые трудились на местном предприятии. Оно, к слову, и стало селообразующим. На Архангельский медеплавильный завод ехали работать со всей страны и даже из-за рубежа.
Большинство латышей тогда были приверженцами католической религии. Для них в церкви возвели отдельный пристрой. Сейчас он используется как основной, но между собой многие прихожане его по-прежнему называют латышским.
Когда-то бывшие личными дневники, письма, фотографии и даже треуголки с фронта, теперь стали достоянием всего района. История хранится в местной библиотеке. Здесь и собирали воспоминания. Искали их по всему миру.
Мини-энциклопедия у района уже была, но только на башкирском языке. Её ещё в начале 2000-х начала составлять местная учительница, для которой сбор историй односельчан стал хобби. Издание 300 экземпляров женщине обошлось в 300 тысяч рублей. Пришлось взять кредит.
Возможно, новая, ещё не опубликованная энциклопедия о жизни Архангельского района станет частью другой – Башкирской энциклопедии.
Над созданием энциклопедии о районе работали местные жители. Многие – учителя. Историю России и Башкортостана изучают на уроках, историю своей деревни или района – редко. Возможно, архангельскую энциклопедию будут изучать на школьных занятиях. Когда каждый человек сможет рассказать биографию своей семьи, и она станет маленьким кирпичиком в истории всей страны.