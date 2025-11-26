Боец СВО из Башкирии: «Я иду служить своей Родине»

После отпуска в родном Кушнаренковском районе в зону специальной военной операции вернулся Ильшат Гильманов с позывным «Скиф». Об этом пишут в издании «Авангард».

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии: «Я иду служить своей Родине»

Для них каждая поездка домой наполнена особыми эмоциями — боец отмечает, что первая встреча с родными после долгой разлуки стала для него особенно волнующей.

Когда я первый раз вернулся домой, были неописуемые эмоции. Просто увидеть маму, увидеть родных, родные места – это очень дорогого стоит.

позывной «Скиф»

Все дни отпуска он провел в кругу близких. Поддержка родных, их ежедневные молитвы и теплые слова придают военнослужащим сил для выполнения боевых задач.

Для нас, кто находится в бою с врагами, очень важна поддержка. Любовь и забота родных – это не простое понятие, а конкретное переживание. А задача настоящих мужчин связана с защитой семьи, близких и родных. Я видел своими глазами, как в Херсоне, Луганске местные жители нуждались в защите от угроз, с которыми они сталкивались. Когда стоишь плечом к плечу с товарищами, осознаешь, что ты часть чего-то большего, чем просто воинское подразделение. Ты – защитник своего народа и своей земли. В зоне специальной военной операции у меня всегда перед глазами стоит «Бессмертный полк», который я смотрел по телевизору, когда еще не было специальной военной операции. Вроде это просто тысячи портретов дедов, которые защищали нашу Родину. Но их отвага и сила духа сделали нашу Родину сильной и непобедимой. Ну и мы, как внуки, должны повести себя достойно и не уронить их честь, и закончить с этим фашизмом.

позывной «Скиф»

Два года назад боец добровольно заключил контракт с Министерством обороны. К службе он готовился основательно – не только физически, но и морально.  Его решение поддержала семья.

С мамой, конечно, пришлось серьезно поговорить и все обсудить. Она все поняла. Вернусь домой с Победой.

позывной «Скиф»

Детство «Скифа» прошло в Уфе, но позднее семья переехала в Кушнаренково – малую родину его матери. Как признается военнослужащий, он всей душой прикипел к этой земле. 

Отпуск пролетел быстро, и теперь боец возвращается к своим братьям по оружию.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Авангард».

