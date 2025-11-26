Боец СВО из Башкирии: «Я иду служить своей Родине»

Для нас, кто находится в бою с врагами, очень важна поддержка. Любовь и забота родных – это не простое понятие, а конкретное переживание. А задача настоящих мужчин связана с защитой семьи, близких и родных. Я видел своими глазами, как в Херсоне, Луганске местные жители нуждались в защите от угроз, с которыми они сталкивались. Когда стоишь плечом к плечу с товарищами, осознаешь, что ты часть чего-то большего, чем просто воинское подразделение. Ты – защитник своего народа и своей земли. В зоне специальной военной операции у меня всегда перед глазами стоит «Бессмертный полк», который я смотрел по телевизору, когда еще не было специальной военной операции. Вроде это просто тысячи портретов дедов, которые защищали нашу Родину. Но их отвага и сила духа сделали нашу Родину сильной и непобедимой. Ну и мы, как внуки, должны повести себя достойно и не уронить их честь, и закончить с этим фашизмом.

позывной «Скиф»