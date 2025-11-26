Боец СВО из Башкирии: «Я иду служить своей Родине»

После отпуска в родном Кушнаренковском районе в зону специальной военной операции вернулся Ильшат Гильманов с позывным «Скиф». Об этом пишут в издании «Авангард».
Для них каждая поездка домой наполнена особыми эмоциями — боец отмечает, что первая встреча с родными после долгой разлуки стала для него особенно волнующей.
Все дни отпуска он провел в кругу близких. Поддержка родных, их ежедневные молитвы и теплые слова придают военнослужащим сил для выполнения боевых задач.
Два года назад боец добровольно заключил контракт с Министерством обороны. К службе он готовился основательно – не только физически, но и морально. Его решение поддержала семья.
Детство «Скифа» прошло в Уфе, но позднее семья переехала в Кушнаренково – малую родину его матери. Как признается военнослужащий, он всей душой прикипел к этой земле.
Отпуск пролетел быстро, и теперь боец возвращается к своим братьям по оружию.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Авангард».