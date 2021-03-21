Убийство юриста в центре Уфы: хронология событий

На неделе Уфу потрясло громкое убийство, которое шокировало многих. Резня произошла в самом центре города, на глазах у десятка людей. Конфликт между убийцей и его жертвой произошел на фоне судебных тяжб. Как раз после очередного заседания ответчик схватился за оружие и расправился с представителем истца, после чего попытался покончить с собой. Кадры, которые вы увидите далее, могут шокировать.

Жуткие кадры сняты на оживленном перекрестке в центре Уфы. На проезжей части, на глазах десятков прохожих завязывается потасовка, снимающие очевидцы думают, что это обычная драка. До того момента, как один из мужчин достал охотничий нож и ударил им своего оппонента. Проезжающие мимо машины сигналят, но никто так и не осмелился остановить злоумышленника.

Как выяснится позже, жертва – известный юрист Александр Елисеев, а душегуб – супруг руководителя одной из строительных компаний Уфы Станислав Яшин, тем утром они ехали на одной машине после судебного заседания.

Убитый юрист представлял интересы депутата Госдумы Сергея Веремеенко, который осенью подал иск о признании банкротом организации ИСК «Панорама», которая принадлежит близкой родственнице Яшина. Если верить картотеке Арбитражного суда Башкирии, чиновник выставил требования на 244 млн рублей. Александр погиб до приезда скорой помощи, а убийца скрылся с места преступления.

Супруга юриста, приехавшая на место убийства, не проронила ни слова. Высказалась вдова только на следующий день в своих соцсетях.

Эта семейная фотосессия стала последней в жизни Александра. Они навсегда останутся в памяти и архиве Елисеевых. Моменты счастья и идиллии запечатлела фотограф Евгения Романовская. Она с теплом вспоминает встречу и знакомство с семьей.

Люди добрые, светлые. Саша очень любил детей, он с каждым нянчился, как обычно женщина нянчится. Таких пап единицы. Евгения Романовская, фотограф

Кстати, Станислава Яшина нашли неподалеку от места преступления. Во дворах лежало его тело, предположительно, мужчина пытался свести счеты с жизнью. Неподалеку лежало охотничье ружье.

Его госпитализировали в РКБ, состояние подозреваемого оценивалось как тяжелое. По информации некоторых СМИ, Яшин пришел в себя уже на следующий день. Возле его палаты дежурят правоохранители. Что именно послужило мотивом убийства – пока неизвестно. Со слов знакомых Яшина, убийца пару недель назад пережил большую трагедию, потеряв мать.

Впоследствии подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но реализовать свой умысел не смог. Евгений Каневский, старший помощник СУ СК России по Республике Башкортостан